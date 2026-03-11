Cañicultores exigen liberación de 11 detenidos y anuncian que continuarán la movilización.

Productores de caña de azúcar de Mauricio José Troche, departamento de Guairá, anunciaron que continuarán con las movilizaciones y exigieron la liberación de 11 compañeros detenidos tras el enfrentamiento registrado con la Policía Nacional.

Los cañicultores también reclamaron la devolución de 19 tractores que fueron incautados durante el procedimiento policial realizado en el marco de la protesta.

El incidente se registró durante el segundo día de movilización de los productores, quienes se manifiestan en reclamo de la culminación del nuevo tren de molienda de la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos SA (Petropar).

La confrontación tuvo lugar en la compañía Itacurubí, cuando los manifestantes intentaban trasladarse hacia otro punto de la zona.

Según explicaron los productores, el objetivo era llegar hasta la zona de Blas Garay, donde —según afirmaron— dispondrían de un espacio más amplio para instalarse y continuar con la manifestación. Sin embargo, el intento de desplazamiento fue frenado por un operativo policial desplegado en el punto de la movilización.

Imágenes registradas durante el incidente muestran que la confrontación comenzó cuando los manifestantes encendieron varias cubiertas sobre la vía.

En ese momento, agentes policiales utilizaron extintores para intentar apagar el fuego. La reacción de los manifestantes se produjo durante esa intervención, lo que derivó en una represión policial.

Tras el procedimiento se confirmó la detención de 11 personas y la incautación de 19 vehículos agrícolas utilizados en la movilización.

Seguirán movilizados

El presidente de la Asociación de Cañicultores de Troche, Cristian Fonseca, confirmó que el sector resolvió continuar con las protestas.

El dirigente indicó que se realizó una asamblea entre los productores para analizar la situación tras los incidentes. Fonseca anunció que los manifestantes volverán a concentrarse mañana para continuar con la movilización.

Según explicó, en esta etapa las prioridades del sector son dos reclamos concretos. “El primero es la liberación de los 11 compañeros que están ahora mismo detenidos y la liberación de los 19 tractores que fueron secuestrados por las fuerzas del orden”, expresó.

El dirigente añadió que posteriormente los cañicultores analizarán los próximos pasos de la movilización. No obstante, aclaró que el reclamo central del sector sigue siendo la culminación del nuevo tren de molienda en la planta alcoholera.