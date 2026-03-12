Persisten quejas por escasez y mala calidad del agua potable en barrios de Caacupé

En el barrio Daniel Escurra, el vecino Jorge Paredes relató que el agua solo llega de manera estable durante la madrugada, por lo que muchas familias deben levantarse a altas horas de la noche para poder juntar el líquido y cubrir sus necesidades básicas. Según indicó, durante el día la presión es muy baja o directamente no hay suministro en varias viviendas.

Mencionó que esta situación se repite desde hace meses y que genera múltiples dificultades para las tareas domésticas y la higiene diaria, además de afectar a niños y adultos mayores que dependen del agua para sus actividades cotidianas.

Cabañas también tiene problemas

A esta problemática se suma la situación denunciada por pobladores de la compañía Cabañas. La vecina María Benítez señaló que en su zona el agua llega en ocasiones con una coloración blanquecina y, en algunos casos, incluso marrón, lo que genera preocupación entre los residentes sobre la calidad del líquido que reciben en sus hogares.

Resaltó que muchas familias ya optan por comprar su propio tanque para contar con agua limpia, porque últimamente lo que reciben es agua sucia.

Indicó que los ciudadanos ya realizaron varios reclamos y consultas ante las autoridades correspondientes, pero hasta el momento no han obtenido una solución concreta al problema que afecta a numerosas familias.

Para consultar sobre estos inconvenientes la corresponsalía de ABC en Cordillera intentó comunicarse con el presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Luis Fernando Bernal, a través de su número telefónico con terminación 431. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta por parte del titular de la institución. Desde esta corresponsalía se deja constancia de que el espacio permanece abierto en caso de que desee referirse a las denuncias realizadas por los pobladores afectados.

