Restablecen parcialmente la energía eléctrica en Ayolas tras seis horas de corte

A través de un boletín de prensa, la ANDE había comunicado acerca de un evento dentro de la Estación Ayolas (ES-AYO) que dejó fuera de servicio todos los alimentadores de 23 kV de este distrito y sus alrededores. A raíz de esta situación, varias localidades alejadas de la ciudad se vieron afectadas.

Desde el ente se limitaron a señalar que la situación es delicada, por lo que se aguardaba la presencia de técnicos provenientes de la capital del país.

Lea más: Detienen a hombre por presunto incumplimineto de arresto domicliario en Ayolas

Indicaron además que el restablecimiento del servicio llevaría varias horas, incluso después del mediodía. Hasta el momento, no se tiene información acerca de cuál sería el inconveniente que ocasionó la interrupción del suministro.

La falta de electricidad afectó el servicio de las distintas líneas de telefonía celular en el distrito. También generó quejas en la ciudadanía, sobre todo en los padres que tenían que preparar a sus hijos para el retorno a clases después de dos jornadas de paro en las actividades académicas.

Al mismo tiempo, señaló la ANDE que las tareas continuarán hasta que se logre restablecer en su totalidad el suministro de la energía eléctrica. Los trabajos técnicos se desarrollan en la zona afectada para normalizar el servicio.

Lea más: Funcionarias de Hogar de Ancianos siguen aguardando pagos de salarios