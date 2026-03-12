Wiens lanza crítica por deuda con constructoras: “Un gobierno serio honra sus compromisos”

A través de su cuenta en X, el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, compartió el pronunciamiento conjunto de las empresas constructoras que hablan de un déficit real estimado en 590 millones de dólares. En ese sentido, empezó diciendo que “un gobierno serio honra sus compromisos” y agregó que “el Estado no puede ser el peor pagador de la economía”.

Lea más: Metrobús: ¿por qué admitieron imputación a Wiens solo por supuesta lesión de confianza?

Wiens, quien actualmente afronta una imputación por lesión de confianza en el marco del fallido proyecto Metrobús, continuó diciendo que “cuando el gobierno deja de pagar obras ya ejecutadas, además de golpear a las empresas, también golpea al empleo, a miles de trabajadores y a toda la cadena productiva”.

Un gobierno serio honra sus compromisos. El Estado no puede ser el peor pagador de la economía.



Cuando el gobierno deja de pagar obras ya ejecutadas, además de golpear a las empresas, también golpea al empleo, a miles de trabajadores y a toda la cadena productiva.



El Paraguay… pic.twitter.com/BGWYqfXcR2 — ArnoldoWiens (@ArnoldoWiens) March 12, 2026

En el mismo posteo, afirmó que para que el país crezca y no pare debe haber circulante en la economía y señaló también que si se apunta a mayor crecimiento, inversión y desarrollo, el Estado debe hacer lo básico, que es cumplir a tiempo con sus compromisos.

Lea más: Arnoldo Wiens dice que polladas solventan los medicamentos

El precandidato de Colorado Añetete está en plena campaña con miras al 2028 y en los últimos días ha participado de mitines y concentraciones en diversos puntos del interior del país, denunciando ser blanco de una persecución del cartismo que, según denuncian desde la disidencia colorada, usa a la Justicia para sacar del camino a sus adversarios políticos.