Arnoldo Wiens dice que polladas solventan los medicamentos

Las palabras de Arnoldo Wiens, precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, fueron vertidas tras una visita al hospital regional de Ciudad del Este.

En la ocasión, el aspirante presidencial por la disidencia colorada estuvo acompañado por el precandidato de Añetete a intendente de la capital esteña, Gustavo Ovelar. El presidenciable disidente fue consultado sobre la precaria situación de la salud pública, y destacó el espíritu solidario ante la falta de medicamentos.

Wiens dijo que lo común es que la gente realice actividades, como las conocidas polladas, para recaudar fondos. “Siguen las polladas, las rifas, las tallarinadas, toda la solidaridad de la gente. Lo bueno del paraguayo es la solidaridad, pero lo malo es que debe surgir por la ausencia de los servicios públicos en el sistema de salud”, expresó el precandidato por Añetete a presidente de la República con miras a las elecciones de 2028.

Consultado sobre el anuncio del Gobierno nacional de construir el gran hospital en Ciudad del Este, Wiens respondió que la obra está pendiente. Dijo que espera que la actual administración de Santiago Peña inicie las obras en el gran hospital porque las necesidades son muchas.

Señaló, además, que el hospital regional también “necesita ser modernizado y reequipado” para brindar la atención que corresponde.

“Tengo esperanza de que empiece en este periodo o sí o sí nos tocará empezar de entrada cuando iniciamos el gobierno (2028). Por eso es importante la elección municipal también, que serán las autoridades que luchen por los esteños”, manifestó.