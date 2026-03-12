Yolanda Paredes afirma que el tren de molienda de Troche no se culmina por “intereses privados”.

La senadora Yolanda Paredes (CN) visitó a los productores de caña de azúcar que se encuentran movilizados en Mauricio José Troche, departamento de Guairá. Los cañicultores cumplen su tercer día consecutivo de protestas en reclamo de la culminación del nuevo tren de molienda de la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos SA (Petropar).

Durante su presencia en el lugar, la legisladora conversó con los cañicultores y dirigentes del sector para interiorizarse sobre la situación que mantiene paralizado el proyecto industrial, considerado clave para la economía del municipio guaireño.

Los productores mantienen las movilizaciones desde inicios de la semana y exigen tanto la culminación de la obra como la liberación de los manifestantes detenidos durante los incidentes registrados con la Policía Nacional.

Tras dialogar con los agricultores, la parlamentaria expresó su preocupación por la falta de avances en la culminación del tren de molienda de la planta alcoholera.

Paredes señaló que recientemente mantuvo una conversación con el gerente de la planta alcoholera ubicada en Mauricio José Troche para obtener información directa sobre el estado del proyecto.

Según indicó, a partir de ese diálogo llegó a la conclusión de que existirían intereses orientados a impedir que la obra se complete dentro del esquema estatal.

De acuerdo con la legisladora, el retraso en la culminación del tren de molienda podría responder a una intención de tercerizar el proceso de molienda de caña de azúcar.

En ese sentido, sostuvo que la industrialización de la materia prima producida por los agricultores podría terminar siendo trasladada al sector privado.

La senadora afirmó que una eventual tercerización implicaría que el beneficio económico que debería llegar a los productores cañeros se traslade a empresas privadas.

En su opinión, el objetivo original del proyecto era fortalecer la capacidad de procesamiento de la planta estatal y garantizar mejores condiciones para los cañicultores de la región.