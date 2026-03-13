Casos registrados esta semana reflejan preocupación por la inseguridad en barrios de Caacupé

Uno de los hechos se registró en el barrio San Francisco, donde agentes policiales intervinieron tras una denuncia por un supuesto disparo de arma de fuego. En el lugar encontraron a un hombre herido, quien señaló a dos personas que lo acompañaban como presuntos responsables del hecho, por lo que se procedió a la aprehensión de los involucrados.

Durante este procedimiento fueron incautados un automóvil Toyota, modelo Vitz, un arma de fuego registrada a nombre de una empresa de seguridad, con cinco cartuchos en el cargador y una vainilla percutida; además de una picana eléctrica, una manopla de hierro y 23 moñitos de cocaína.

En otro operativo realizado también esta semana sobre la Ruta PY02, a la altura del kilómetro 53, agentes de la División Regional de Pedro Juan Caballero y de la División Regional Cordillera lograron la aprehensión de dos hombres mayores de edad, domiciliados en el barrio San Francisco de la ciudad de Caaguazú. En el lugar fueron incautados diez panes de supuesto clorhidrato de cocaína, un automóvil de la marca Volkswagen, una camioneta de la marca Kia y cuatro teléfonos celulares.

Asimismo, en el barrio Alegre de Caacupé fue detenido un hombre de 51 años, domiciliado en el barrio Santa Librada de Caraguatay, quien contaba con orden de captura por incumplimiento del deber legal alimentario. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 1ª jurisdiccional.

Todos los procedimientos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras vecinos de distintos barrios expresan preocupación por los hechos registrados en los últimos días en la capital de Cordillera.

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Se intensifican los trabajos preventivos

Al respecto el director de Policía del departamento de Cordillera, el Crio. Hugo Díaz, señaló que desde la institución realizan un trabajo constante de patrullajes en distintos barrios y compañías con el objetivo de evitar hechos delictivos y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

El jefe policial indicó que, pese a estos recorridos preventivos, en algunas ocasiones siguen registrándose casos de inseguridad.

Según Díaz, la presencia policial en las calles permite reaccionar con mayor rapidez ante cualquier situación y también conocer de cerca las problemáticas que afectan a los vecinos. En ese sentido, resaltó que el trabajo preventivo se mantiene de forma permanente incluso de madrugada para reducir los hechos delictivos.

Finalmente, reiteró que la institución seguirá reforzando los patrullajes y el acompañamiento a la ciudadanía, con el compromiso de continuar trabajando por la seguridad en el departamento.

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