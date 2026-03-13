El día que Ronaldinho deslumbró en un torneo de presos y ayudó a ganar un lechón

Ronaldo de Assis Moreira, conocido por el mundo del fútbol como Ronaldinho o simplemente “Dinho”, entró a nuestro país el 4 de marzo de 2020 junto a su hermano Roberto De Assis Moreira y el empresario brasileño Wilmondes Souza Lira. Pocas horas después, una comitiva judicial-policial irrumpió en la suite presidencial del Hotel Yacht y Golf Club Paraguayo, donde se encontraban hospedados.

Los intervinientes encontraron en el lugar dos pasaportes paraguayos y cédulas de contenido falso, expedidos a nombre del futbolista y de su hermano. Los documentos habrían sido expedidos el 7 de enero de 2020 con la particularidad de que los involucrados figuraban como “paraguayos naturalizados”. Dinho y su hermano fueron derivados a la Agrupación Especializada para cumplir la medida de prisión preventiva dictada por el Juzgado.

Pese a la complejidad del momento que le tocó afrontar, la estrella del fútbol siguió cosechando anécdotas y una de las más pintorescas guarda relación con un torneo de fútbol carcelario con los demás internos que tuvo como premio un lechón de 16 kilogramos.

Lea más: Paraguayos no olvidan cumpleaños de “nuestro compatriota”, Ronaldinho

En ese entonces se comentó que con unos botines prestados, “Diño” tiró magia y así como muchas de las leyendas que se narran, hay versiones que difieren: algunos cuentan que a Ronaldinho se le prohibió hacer goles y solo limitarse a asistencias, pero otros relatos hablan de que el brasileño convirtió cinco de los 11 goles que marcó su equipo.

Como haya sido, la historia recordará que uno de los futbolistas brasileños más admirados en el mundo brilló en Paraguay lejos de una cancha oficial y en medio de una circunstancia que jamás imaginó afrontar, pero que logró convertir en una de las anécdotas más divertidas que se seguirán contando a lo largo de los años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caso Ronaldinho Gaúcho: Un año más sin rastro de Dalia López

Ronaldinho en Netflix

Hace pocos días se informó que la plataforma Netflix estrenará el próximo 16 de abril la serie que llevará por nombre “Ronaldinho” y girará en torno a la vida de uno de los últimos embajadores del “jogo bonito”.

El documental “contará la historia de uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos”, ofreciendo un “acceso exclusivo a su vida privada” y materiales inéditos de archivo. Hasta el momento no se ha revelado el tráiler de la serie, ni se ha detallado si en la misma aparecerán detalles de su encarcelamiento en Paraguay.