Expresidente Horacio Cartes, internado en terapia intensiva

Este jueves, el expresidente de la República Horacio Cartes (2013-2018), actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), fue internado en el sanatorio privado Migone, en el centro de Asunción.

En una conferencia de prensa luego del mediodía, el doctor Eugenio Báez, infectólogo, y el senador Antonio Barrios (ANR), médico personal del expresidente Cartes, dieron un primer informe sobre el estado de salud del exmandatario y explicaron los motivos de su internación.

El doctor Báez comentó que fue llamado esta mañana, aproximadamente a las 8:00, a la residencia del expresidente Cartes, quien presentaba presión arterial alta y arritmia cardiaca. Luego de un examen preliminar, el exmandatario sufrió episodios repetidos de “convulsión tónico-clónica” y se decidió trasladarlo al hospital.

El expresidente fue ingresado a terapia intensiva en el sanatorio Migone, donde permanece sedado e intubado para asistencia respiratoria. El doctor Báez enfatizó que su cuadro actual es estable.

Un estudio de resonancia magnética no reveló isquemia o hemorragia cerebral, por lo que el médico descartó que el exmandatario haya sufrido un accidente cerebrovascular. El doctor Báez añadió que se realizarán otros estudios, entre ellos una punción lumbar para determinar si existe un cuadro infeccioso.

Horacio Cartes, “una persona bastante sana”

El senador Barrios, mientras tanto, afirmó que el expresidente Cartes es “una persona bastante sana” y que hasta hoy no tenía antecedentes de hipertensión.

Agregó que el titular de la ANR estuvo “lúcido” todo el tiempo hasta que fue sedado en el Migone.

El legislador y médico anunció que se informará sobre el estado de salud del expresidente Cartes una vez por día, posiblemente a las 11:00.

Esta mañana se observaba una importante presencia policial y de efectivos del Regimiento Escolta Presidencial en las inmediaciones del Migone. Se observó también la llegada de miembros de la familia del expresidente Cartes.

De empresario a político

Horacio Cartes, de 69 años, empresario devenido político, lidera la facción oficialista Honor Colorado de la ANR, que actualmente tiene mayorías en ambas Cámaras del Congreso Nacional.

Ingresó a la política afiliándose al Partido Colorado en 2009 y cofundó el movimiento Honor Colorado el siguiente año, aliándose con referentes de la ANR como el entonces senador Juan Carlos Galaverna.

En diciembre de 2012, Cartes obtuvo ganó la candidatura de la ANR para las elecciones presidenciales de 2013, luego de haber impulsado una modificación del estatuto interno del Partido Colorado, que requería al menos 10 años de afiliación para que una persona se postule a la presidencia de la República por la ANR.

En abril de 2013, triunfó en la elección presidencial y se convirtió en presidente de la República.

Enmienda constitucional fallida y sanciones

En marzo de 2017, Cartes impulsó un proyecto de enmienda de la Constitución Nacional que buscaba introducir a la Carta Magna la reelección presidencial. La ciudadanía reaccionó con grandes protestas que fueron duramente reprimidas por la Policía, que además asaltó la sede del principal partido opositor del país, el Partido Liberal Radical Auténtico, una acción que resultó en la muerte del dirigente juvenil liberal Rodrigo Quintana.

El presidente Cartes y sus aliados en el Congreso se vieron obligados a desistir del plan de enmienda.

En 2023, el gobierno de los Estados Unidos bajo la administración del presidente Joe Biden impuso sanciones al expresidente Cartes y lo acusó de haber cometido hechos de corrupción durante su presidencia. Sin embargo, en 2025 el siguiente gobierno estadounidense, del presidente Donald Trump, levantó esas sanciones.