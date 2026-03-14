Denuncian supuesta falsificación de firma en lista de precandidatos a concejalía en R.I. 3 Corrales

La presunta víctima es Carmen Presentados Reyes, cuyo nombre aparece en la lista oficial de precandidatos suplentes a concejal municipal del movimiento encabezado por el precandidato a intendente y actual concejal municipal Daniel Antonio Godoy (ANR, HC), quien integra la Lista 2B, sector que responde políticamente al senador cartista Silvio “Beto” Ovelar.

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El caso salió a la luz luego de que la propia Reyes afirmara que desconocía totalmente que figuraba como integrante de esa lista, ya que ella estaría respondiendo políticamente al movimiento Lista 2M, liderado por el actual intendente del distrito, Raúl Nardelli (ANR, HC) y el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto Pavón (ANR, HC).

Ante esta situación, Reyes presentó una denuncia penal en la ciudad de Coronel Oviedo contra personas innominadas, solicitando la investigación por la presunta producción de documentos de contenido no auténticos, falsificación de firmas y otros hechos punibles relacionados con su inclusión sin consentimiento en la nómina de precandidatos.

Tras conocerse el caso, el intendente de R.I. 3 Corrales, Raúl Nardelli, difundió un video en el que repudia el supuesto accionar del movimiento de la lista 2B. En el video agregó que presentó una nota en la Asociación Nacional Republicana (ANR) para que el caso sea investigado.

A menos de tres meses de las elecciones internas del Partido Colorado, la disputa entre movimientos internos en el distrito se intensifica y ya deriva en denuncias penales y acusaciones de presuntas irregularidades en la conformación de las listas de candidatos, en medio de una fuerte puja política local.

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ABC intentó conversar con el precandidato a intendente de la Lista 2B, Daniel Antonio Godoy, pero tras varias llamadas a su número con terminación 385 no nos atendió el teléfono celular.