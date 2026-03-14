Domingo sin luz: conocé las zonas con cortes programados de ANDE

En la ciudad de Luque se realizará este domingo el cambio de conductor de media tensión de línea desnuda a protegida en la avenida General Aquino y calles aledañas, según informó la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Los trabajos están previstos entre las 08:30 y las 18:30 y estarán a cargo del Departamento de Supervisión de Obras de Distribución de la ANDE.

En Asunción, las labores se concentrarán en las calles Dr. Filártiga y Ramona Martínez. En ese sector se efectuarán cambios de crucetas, mantenimiento de seccionadores y el reemplazo de puentes recalentados.

Estas tareas se desarrollarán entre las 08:00 y las 12:00 bajo la supervisión de la Sección de Mantenimiento de Líneas Vivas.

Lea más: ANDE “destraba” en Contrataciones cuestionada licitación para limpieza

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Intervenciones en Fernando de la Mora y San Antonio

En Fernando de la Mora se prevé el cambio de conductor de media tensión en la calle Pedro Getto, en el tramo comprendido entre la Ruta PY02 y la calle Arq. Tomás Romero Pereira. Las labores se realizarán entre las 07:30 y las 17:30.

Mientras tanto, en la ciudad de San Antonio se ejecutarán trabajos similares en la calle 29 de Setiembre y zonas cercanas.

Estas tareas están programadas de 08:00 a 18:00 y serán gestionadas por el área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

Maniobras en subestaciones con cortes breves

La ANDE también anunció maniobras técnicas en subestaciones ubicadas en Areguá, Capiatá, Itauguá y en la subestación Buey Rodeo, en la ciudad de Villeta. Estas intervenciones se realizarán principalmente entre la medianoche y la tarde e implicarán cortes breves del servicio eléctrico que podrían durar entre cinco y diez minutos.

Según la institución, los trabajos buscan adecuar el cableado y eliminar puntos calientes dentro del sistema eléctrico. Las tareas estarán supervisadas por el Departamento de Operación de Redes de Distribución.

Lea más: Sindicatos de ANDE en guerra contra Gobierno de “m…” de Peña

Trabajos en el sur del país

Además de la Región Metropolitana, la ANDE programó intervenciones en los departamentos de Itapúa y Ñeembucú. En esas zonas se realizarán cambios de conductor, adecuaciones de líneas de media tensión y eliminación de puntos calientes.

Las labores están previstas entre las 06:00 y las 16:00 y estarán a cargo del Departamento de Operación de Distribución Regional Sur.

La ANDE recomienda a hospitales, sanatorios, puestos de salud, empresas proveedoras de agua potable y organismos de seguridad adoptar las precauciones necesarias durante los trabajos programados.

Asimismo, la institución recuerda que todas las líneas deben considerarse energizadas por razones de seguridad. También señala que, en caso de que las tareas concluyan antes del horario previsto, el servicio eléctrico será restablecido de forma anticipada.