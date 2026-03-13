ANDE “destraba” en Contrataciones cuestionada licitación para limpieza

El pasado 12 de marzo y tras insistentes reclamos, días atrás la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dispuso el levantamiento de la suspensión que pesaba sobre la millonaria licitación promovida por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para la contratación de un servicio integral de limpieza de 36 edificios y áreas libres del ente (ID 470165).

La medida se oficializó mediante una resolución que rechaza formalmente la protesta promovida por la empresa J. L. y Compañía SA contra el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del millonario llamado, cuyo valor referencial asciende a G. 27.644.449.795.

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Fuertes cuestionamientos

El conflicto central radicó en denuncias sobre un presunto direccionamiento a través de exigencias técnicas consideradas restrictivas.

Durante las consultas como en la protesta, los oferentes objetaron la obligación de presentar, antes de la adjudicación, requisitos como la titularidad de maquinarias mediante la factura de un tractor de jardín y la cédula verde de un motocarro con furgón.

Asimismo, cuestionaron la exigencia anticipada de registros sanitarios e informes de ensayos técnicos para insumos químicos. En este punto, señalaron específicamente un desengrasante que, según denunciaron, limitaba la competencia al estar registrado por dos empresas vinculadas a actuales contratistas de la institución: Mimbi SA (que actualmente ya presta servicios en ese lote) y Serpar Servicios Paraguayos SA.

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Por último, se impugnó la obligatoriedad de contar de forma acumulativa con tres certificaciones internacionales ISO, afirmando que esto filtraba la participación.

Ante estos cuestionamientos, la ANDE respondió que los requerimientos responden estrictamente a necesidades operativas, de salubridad y de seguridad laboral.

La estatal alegó que en el pasado sufrieron perjuicios con proveedores que presentaron simples promesas de compra pero luego incumplieron con la disponibilidad real de los equipos.