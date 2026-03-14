Fortalecimiento de las Codeni: el pedido del Ministerio de la Niñez a los intendentes y candidatos

En entrevista con ABC Cardinal, Verónica Argüello, viceministra de Desarrollo Regional del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, conversó sobre diversos temas que atañen a la protección de niños y adolescentes. En ese sentido, hizo hincapié en la cuestión presupuestaria que afecta principalmente a las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), cuya función principal gira en torno a asegurar el acceso a atención especializada en materia de derechos en cada comunidad.

En ese sentido, remarcó que si bien el Código de la Niñez establece la conformación de estas consejerías desde su promulgación en 2001, hasta hace poco aún existían municipalidades que no contaban con la correspondiente dependencia.

Señaló que en el marco del programa Codeni 2.0, el Minna está impulsando el fortalecimiento de estas consejerías, a través de la dotación de movilidad, construcción de infraestructura, así como la contratación de equipos multidisciplinarios para la atención de los niños y sus familias.

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“Importante es ese espacio donde el niño será abordado y también las familias; que se pueda garantizar el respeto y la confidencialidad” dijo la viceministra.

En ese contexto, agregó que más allá de las inversiones que el Minna pueda realizar como instancia rectora, hizo un llamado a los intendentes como los administradores del presupuesto municipal para que puedan invertir en un buen servicio.

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“Sigue siendo una preocupación la falta de visibilización de presupuesto municipal; es decir, dentro de la estructura presupuestaria de las municipalidades no encontramos el programa Codeni inserto”, indicó Verónica Argüello al tiempo de informar que la idea es trasladar los resultados del diagnóstico nacional a los candidatos que apuntan a ocupar la silla municipal en el siguiente periodo.

“Vamos a tener y estamos proyectando desde el Minna una campaña con todos los candidatos a intendentes y concejales (...) queremos instar a todos los que se están candidatando a poder establecer planes de trabajo en relación a los niños”, informó.

Uso de menores de edad en campañas

En un contexto de campañas electorales, en este caso, con miras a las Municipales 2026, en las últimas semanas han aparecido materiales proselitistas que utilizan la imagen de niños y adolescentes. Sobre el punto, la viceministra recordó que existe una normativa que prohíbe el la difusión de imágenes de los menores de edad, salvo casos especiales como desapariciones.

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