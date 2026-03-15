Caso Berilo: sofás con dinero, Lamborghini y audios comprometedores de Cucho Cabaña

La Operación Berilo se inició a primeras horas del 6 de setiembre de 2018, fecha en que una comitiva policial-judicial realizó 35 allanamientos en la zona de Alto Paraná, con el objeto de desmantelar una organización dedicada al narcotráfico supuestamente liderada por Reinaldo Cucho Cabaña Santacruz.

El megaoperativo contra el narcotráfico estuvo a cargo de la fiscala Lorena Ledesma, quien tuvo el acompañamiento del fiscal adjunto de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico Marco Alcaraz, Carlos Alcaraz, Zully Figueredo, Elva Cáceres, Isaac Ferreira, Manuel Rojas y Ariel González y de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

La Fiscalía afirma que la organización liderada por Cucho Cabaña introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia que luego eran trasladados al departamento del Alto Paraná y de allí enviados al Brasil.

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Si bien el foco de la investigación es el narcotráfico, las pesquisas realizadas detectaron situaciones de presunto encubrimiento y supuestos hechos de corrupción que determinaron el procesamiento de 33 personas, entre los que se encuentran el exdiputado Ulises Quintana, el exfiscal Gustavo Yegros, funcionarios del Ministerio Público, policías y civiles.

Los sofás millonarios de Cucho

El proceso abierto por el caso Berilo tuvo varias particularidades, como el hallazgo de dinero en moneda nacional y extranjera, ocultos en sofás con doble fondo en la casa de “Cucho”, ubicada en el barrio Área 1 de Ciudad del Este.

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El dinero fue descubierto el 2 de noviembre de 2018, cuando funcionarios de la Senabico, entre ellos la ministra Karina Gómez, estaban haciendo el inventario sobre todo lo que había en la residencia.

Eran aproxidamente las 14:00 cuando los funcionarios encontraron casi 670 millones de guaraníes en efectivo, que estaban escondidos en un doble fondo de un sofá.

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Ya en horas de la noche, mientras seguía la búsqueda, fue encontrado otro fajo dentro de otro sofá que estaba en la planta alta de la casa. En total, había 350.228 reales y 10.013 dólares.

Disputa judicial por subasta de Lamborghini

La ostentosa vida que llevaba “Cucho” desde hace unos cinco años antes de la operación no pasó inadvertida para los organismos de seguridad, puesto que anteriormente era pasero en Ciudad del Este. En la época, Cucho había adquirido seis hectáreas en O’Leary, a orillas del lago Yguazú, donde edificó una réplica de la hacienda “Nápoles”, del extinto mafioso colombiano Pablo Escobar Gaviria, además de ser propietario de otros 12 inmuebles.

Días antes del operativo antidrogas Reinaldo Cabaña había terminado su último proyecto: convertir la entrada a la quinta en un paseo zoológico, las jaulas estaban listas y solo esperaban la llegada de los animales salvajes, muchos de ellos de especies nativas y otras que iban a ser traídas del exterior, tal como lo hizo en su momento el narco Escobar.

Precisamente otra polémica relacionada con el caso Berilo fue la batalla judicial paralela entablada por Cucho Cabaña para evitar la subasta de su automóvil Lamborghini Gallardo, año 2008, uno de los más de 20 vehículos de su propiedad incautados por la Fiscalía.

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El ahora acusado perdió esta disputa y el 29 de diciembre de 2020 el lujoso vehículo fue rematado por G. 411 millones, en la primera subasta de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

La “venta anticipada” es una figura que contempla la Ley Nº 5876/2017 “De administración de bienes incautados”, en su artículo 23 que taxativamente dice: “Cuando los bienes incautados presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o cuya conservación ocasione perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración, podrán ser vendidos anticipadamente pretendiendo mantener la productividad de los mismos”, como es el caso de la mayoría de los vehículos de lujo.

Idéntico destino tuvo el lujoso vehículo Chevrolet Camaro 2014, color negro, igualmente incautado a Cabaña, vendido a G. 149.000.000 en la subasta que realizada por la Senabico el 15 de abril de 2021.

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“La venta anticipada de dicho bien puede considerarse una condena anticipada para nuestro defendido, ya que como se ha mencionado, ni siquiera se ha concretado la audiencia preliminar, por lo que resulta muy apresurado desprender al titular del vehículo de sus derechos de propietario, que se encuentran constitucionalmente protegidos”, afirmó el abogado Pedro Wilson Marinoni, en un escrito presentado en representación de Cucho para tratar de impedir la subasta.

Polémica por audios comprometedores

Un capítulo aparte merecen los trabajos investigativos previos a la intervención, que incluyó escucha telefónica a Cucho y sus allegados. Las interceptaciones fueron autorizadas el 5 de abril del 2018 por la jueza penal de Garantías Lici Teresita Sánchez.

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Se trata de un total de 16.293 audios que contienen presuntas conversaciones atribuidas al acusado que derivaron en el procesamiento del entonces diputado Quintana y del ahora exfiscal Yegros entre otros.

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“Hasta ahí no más te puedo decir”fue la respuesta que dio Cucho Cabaña ante los requerimientos de los periodistas durante una de sus presentaciones ante la Fiscalía, frase que rápidamente se popularizó con memes en redes sociales.

“Barrida” en comisaría

Otra de las consecuencias de esta arista de la investigación fue la “barrida” en la comisaría de Nueva Londres, Caaguazú, tras el procesamiento de ocho agentes de dicha sede policial: el comisario principal Celso Ortega, el subcomisario Nelson Barrios, los suboficiales Alcides Villagra, Wilder Amarilla, Cristhian Vázquez y Melchor Cabrera y la oficial primero Selva Chaparro.

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Esto se dio como consecuencia de un supuesto acuerdo económico para la liberación del secretario de Javier Cabaña, Diego Medina, fue interceptado el 28 de agsoto de 2018 en el kilómetro 193 de la Ruta II por agentes de la comisaría de Nueva Londres, Caaguazú, en un control rutinario.

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En la oportunidad, los agentes le sacaron US$ 200.000, dinero que iba a ser usado para la compra de la cocaína. Para recuperar el dinero, Cucho Cabaña se comunicó con el diputado Quintana, quien a su vez intermedió para que se devuelva el caudal a dicho transportador, siempre según la acusación. Finalmente, los uniformados se quedaron con US$ 10.000 y devolvieron US$ 190.000.

Todas las conversaciones de la negociación con los policías y la intermediación de Quintana quedaron grabadas y fueron utilizadas para detener e imputar a los agentes que retuvieron el dinero, a Cucho y a los demás involucrados.

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Golpe al narcotráfico en el Este

En prosecución a la investigación realizada en el marco del caso “Berilo”, el 15 de setiembre de 2018 se realizó un allanamiento en Ciudad del Este, donde fueron requisados una carga de cocaína y documentos de un vehículo que fue presuntamente usado por la estructura de Cabaña para traficar drogas a Brasil.

El tempranero procedimiento estuvo encabezado por los agentes fiscales Ysaac Ferreira y Manuel Rojas, quienes acompañados por agentes de la Senad llegaron a una vivienda ubicada en el barrio Remansito, donde se detuvo a Carlos Rubén Brítez, quien estaba custodiando una carga de 71,800 kilogramos de cocaína.

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La acusación presentada por el Ministerio Público en setiembre de 2019 y ratificada en mayo de 2022 es por presunta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero en relación con Reinaldo “Cucho” Cabaña; y por supuesta asociación criminal de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico contra el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado.