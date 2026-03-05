Berilo: Cucho habría lavado US$ 90 millones solo en una empresa, según Fiscalía

Al inicio de la audiencia preliminar del caso Berilo la fiscal Lorena Ledesma ratificó hoy el pedido de juicio oral para Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, por supuesta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero; y el exdiputado colorado Ulises Quintana, por presunta asociación criminal en el marco de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Los demás acusados son Marcelo Ricardo y Yamil Ramón Cabaña Santacruz, hermanos de Cucho; Gloria Rossana López Ramírez, Yisela Noemí Ramírez (esposa de Cucho), Humberto Rodríguez González, Jorge Dejesús Ríos González, Sixto Ramón Arias Villalba, Luis Ricardo Yegros Fariña, Gustavo Ramón Yegros (ex agente fiscal), Flora Lidia Ayala González, Juan José Alonso Meza y Diego Miguel Medina Otazú. Este último es sindicado como secretario de Cucho y participó de la audiencia por medios telemáticos.

La nómina de acusados continúa con Víctor Manuel López Acuña, Richard Antonio Sebriano Silvero, Nelson Darío Barrios Ávalos, Alcides Villagra Giménez, Wilder Carlile Amarilla, Cristhian Maximiliano Vázquez Menacho, José Dolores Pinto Apostolaqui, Óscar Adrián Monges, Carlos Alberto Aguilar Sánchez, José Ramón Alarcón Paniagua y los policías Melchor Gaspar Cabrera Paredes, Selva María Chaparro Delgado y Celso Diosnel Ortega Aguilera.

Por otro lado el juez de Garantías Miguel Palacios declaró la rebeldía y ordenó la captura del acusado Hugo Martín Ríos, teniendo en cuenta que el pasado 24 de febrero revocó las medidas alternativas y ordenó su prisión preventiva, sin embargo el encausado no se ha presentado para cumplir dicha medida cautelar. Por su parte el acusado Carlos Rubén Brítez Torres no se presentó para la diligencia y no justificó su ausencia, por lo que el juzgado también dictaría su orden de captura.

Cuchó lavó US$ 90 millones en una empresa, según MP

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público (MP) la organización que lideraba Cucho Cabaña introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.

El grupo delictivo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína, según el requerimiento conclusivo presentado por la fiscala Lorena Ledesma al inicio de la audiencia preliminar que inició este jueves 5 de marzo, luego de 15 suspensiones por recursos dilatorios que plantearon las defensas.

Para introducir al sistema financiero legal paraguayo el dinero proveniente del tráfico internacional de cocaína Reinaldo “Cucho” Cabaña integró capital en las empresas Día Brillante, JJX S.A y Neos Import-Export, siempre de acuerdo con el relato plasmado por la Fiscalía en la acusación.

La investigación permitió concluir que a través de la empresa Neos Import-Export la organización integró al sistema financiero la suma de US$ 90.460.434 provenientes del tráfico de drogas, resaltó la fiscal Lorena Ledesma en parte de su intervención durante el inicio de la audiencia preliminar.

Fiscala ratificó que Cucho financió a Ulises

Respecto a Ulises Quintana la fiscal Lorena Ledesma remarcó, durante la ratificación de la acusación, que su campaña política fue financiada por Cucho Cabaña, con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.

Agregó que el entonces diputado colorado utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien habría adquirido el rodado con dinero proveniente del tráfico de drogas.

Ledesma señaló además que Quintana, como parte de la organización criminal, recibía instrucciones directas de Reinaldo Javier Cabaña. En ese sentido, el entonces legislador supuestamente colaboró para la liberación de la suma de 184.000 dólares, previo pago de 6.000 dólares.

Para ese efecto el Quintana envió a sus dos emisarios José Alarcón y Carlos Aguilar para que concreten la liberación de Diego Medina, portador del dinero que luego fue destinado a la compra de cocaína. Dicho cargamento de droga fue incautado en Santa Terezinha de Itaipú el 2 de setiembre de 2018 por agentes de la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná, Brasil, siempre según la acusación fiscal.

Cámara ratifica prisión de Cucho

En pleno desarrollo de la audiencia preliminar el acusado Reinaldo “Cucho” Cabaña fue notificado que el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, de la Capital ratificó la resolución del juez Miguel Palacios que confirmó su prisión preventiva.

Específicamente, los camaristas Camilo Torres, Paublino Escobar y José Waldir Servín rechazaron la apelación planteada por el Abg. Nelson López, defensor de Cucho, y confirmaron el Auto Interlocutorio N° 126 del 24 de febrero de 2026, por el cual el magistrado revocó el arresto domiciliario y dictó la prisión preventiva de Cabaña.

Palacios había resuelto revocar la libertad ambulatorio de Ulises Quintana y el arresto domiciliario de Cucho Cabaña; y dictó la prisión preventiva de ambos acusados para asegurar la realización de la audiencia preliminar que se había suspendido en 15 ocasiones, desde mayo del año 2022.