AEA convoca movilización y suspensión de clases en apoyo a la reforma aprobada en el Senado

El presidente de la AEA, profesor Arnaldo Fleitas, manifestó que mañana el sector educativo reanuda las movilizaciones a nivel departamental y nacional. Como punto de encuentro, fue establecida la explanada del Teatro de las Mil Viviendas de este distrito.

Posteriormente, se trasladarán hasta el cruce Santa María de Fe, sobre la ruta PY01, donde unirán fuerzas con educadores de otros distritos del departamento de Misiones.

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Esto se debe a que mañana está previsto el estudio de la reforma de la Caja Fiscal en la Cámara de Diputados. En ese sentido, los legisladores tendrán dos opciones, deberán expedirse por la aceptación o el rechazo del proyecto.

La expectativa del sector educativo se centra en que se respete el texto aprobado por los senadores.

La postura del sector educativo es que se mantenga la versión aprobada recientemente por la Cámara de Senadores, ya que con la misma se consiguieron algunas importantes mejoras. Entre ellas, se destaca la reducción de la edad mínima de jubilación, que pasaría de 57 a 53 años.

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Además, se establece una tasa de sustitución del 79 %, considerada un avance para el sector docente.

Otra reivindicación lograda es la incorporación de la bonificación de hasta dos hijos para las docentes. Asimismo, el prerrogativo se redujo hasta cinco años, lo que fue valorado por los representantes del gremio educativo.

Estos puntos forman parte de las mejoras que los educadores buscan preservar durante el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados.

En otro momento, Fleitas avisó a los padres de alumnos que los educadores estarán nuevamente en la ruta reclamando para defender sus legítimos derechos. En ese contexto, adelantó que mañana estarán suspendidas las actividades académicas en el distrito de Ayolas.

La medida también se replicará a nivel del departamento de Misiones y en otras zonas del país donde los docentes acompañarán la movilización.

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