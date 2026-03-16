“Ayolas no se merece vivir como está”, dijo Arnoldo Wiens

Durante su última visita a la ciudad, Arnoldo Wiens expresó apoyo a la precandidatura a intendente de Ayolas del excartista José Mutti (ANR – Añetete), actual funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). En su intervención, enfatizó que la situación del distrito es preocupante y que las autoridades locales no han estado a la altura de las necesidades de la población.

“Ayolas no se merece vivir como está en la actualidad bajo la administración de las actuales autoridades”, dijo.

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El presidenciable propuso una transformación estructural de la economía local, con especial énfasis en la creación de parques industriales bajo el régimen de maquila, aprovechando la energía de la represa de la Entidad Binacional Yacyretá. Según Wiens, la reconversión industrial permitirá generar mano de obra para la población y fortalecerá la economía del distrito.

“La maquila es una de las maneras de aprovechar la energía de la EBY para generar empleos dignos”, afirmó. Subrayó la necesidad de un desarrollo sostenible.

Además, cuestionó la falta de prioridad del Gobierno nacional en proyectos clave para la ciudad, como la Costanera de Ayolas, que considera una obra pendiente de larga data. Wiens aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsará la concreción de este plan y criticó que la actual gestión haya dejado de lado iniciativas de desarrollo urbano y social de gran impacto para la comunidad.

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Resaltó la ausencia de políticas de empleo e infraestructura, así como la falta de visión para transformar Ayolas en un distrito moderno y competitivo. La visita de Wiens marcó un llamado directo a la población a evaluar la gestión municipal frente a la necesidad de cambios estructurales urgentes.

Con un tono enfático y crítico, el presidenciable planteó que la reconversión industrial y la inversión en infraestructura no solo generarán empleos, sino que también servirán como herramientas para dinamizar la economía local y garantizar un futuro más justo y equitativo para los habitantes de Ayolas. Su mensaje dejó claro que la política local será un eje central en su estrategia electoral.

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