Fiscal que acusó a exministros de Mario Abdo es asignado a UDEA

El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, dispuso asignaciones y designaciones de agentes a las unidades distribuidas por el territorio paraguayo. Entre ellas está la reasignación de Christian Manuel Benítez Cáceres, uno de los dos fiscales que a poco de vencer el plazo, firmó la acusación contra los exministros de Mario Abdo Benítez, el 11 de marzo de 2025, por el caso de las filtraciones de Seprelad.

Benítez Cáceres actualmente cumple funciones en Emboscada y desde el 24 de marzo lo hará en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) N° 6, de Asunción, en reemplazo de la fiscal interina Marlene Concepción González de Ovelar, de acuerdo con lo establecido en la Resolución FGE N° 831.

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Cabe señalar que la citada unidad fiscal anteriormente era ocupada por la entonces fisala Natalia María Cacavelos Conigliaro, quien actualmente se desempeña como jueza penal de sentencia.

El fiscal de Emboscada Christian Manuel Benítez Cáceres y la fiscala Silvia Margarita González Vester, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción N° 3 de Asunción, habían firmado y presentado la acusación contra exministros de Mario Abdo Benítez, horas antes de que se cumpla el plazo para la presentación de requerimiento conclusivo.

El Ministerio Público recurrió a agentes que “no figuraban en el radar” ante el hecho de que los entonces fiscales del equipo investigador, Guillermo Sanabria renunció para asumir como magistrado, Osmar Segovia fue trasladado a Paraguarí, y los designados para acusar, Elva Cáceres y César Alberto Sosa Ayala, habían sido recusados al igual que el propio Rolón y la fiscala Adjunta Matilde Moreno.

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Más cambios dispuestos por Emiliano Rolón en Fiscalía

Rolón también dispuso la reasignación de la fiscala Samara Mabel Lesme Figueredo como titular de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado N° 5, que era interinada por el fiscal Luis Amado Said Frágueda. En esta unidad antes cumplía funciones Elva Cáceres,quien se jubiló.

En tanto que el fiscal Fernando Javier Meyer Gini fue reasignado como titular de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado N° 9, en la cual estaba como interina la fiscala Pamela Pérez Trinidad. Anteriormente, era ocupada por Guillermo Sanabria.

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Así también, el fiscal Víctor Ramón Maldonado Benítez fue reasignado como fiscal de la Unidad Penal N° 5 de San Lorenzo, en lugar de la fiscala Carmen Isabel Bogado, que a su vez pasará a cumplir funciones en la Unidad Penal N° 6 de Fernando de la Mora, en reemplazo de la fiscala interina Sandra Tamara Ávalos Osorio.

Por su parte la fiscala Sandra Tamara Ávalos Osorio fue reasiganda a la Unidad Penal N° 3 de la Barrial N° 3 de Asunción, reemplazando de esta forma a la fiscala interina Adriana Patricia Soledad González.

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También se reasignó a la fiscala Marta Elena Leiva Martínez como titular de la Unidad Penal N° 5 de Villarrica, en reemplazo de la fiscala interina Noelia Andrea Soto Godoy. En tanto que el lugar de Leiva Martínez asumirá funciones la fiscala Alicia Beatriz Fernández Rarmírez, como titular de las Unidades Civil, Comercial, Laboral y Niñez, Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato 1 y Denuncias por maltrato animal de Yuty (Caazapá).

Otras asignaciones dispuestas en el MP

Entre los cambios también se cita la asignación del fiscal Orlando Ariel Ruiz Diaz como titular de la Unidad Penal N° 1 y Denuncias por maltrato animal de Quiindy, en reemplazo del fiscal Víctor Ramón Maldonado Benítez.

Además, se dispuso la asignación de la fiscala Nora Lisandra Cubilla Alvarenga como titular de la Unidad Penal N° 1 y Denuncias por maltrato animal de Lambaré, en lugar de la fiscala Samara Lesme.

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También el fiscal Ángel Dionisio Rodríguez Ortellado fue asignado a la Unidad Penal N° 2, Unidad Especializad en Lucha contra el Abigeato, Niñez y Adolescencia y Electoral de San Pedro del Ycuamandyyú, en reemplazo del fiscal Jorge Isaak Encina Adler.

En tanto que el fiscal Santiago Rafael Martínez Fariña fue asignado a la Unidad Penal N° 4 y Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato N° 2 de Pedro Juan Caballero y también, para ejercer la representación de las causas abiertas y en trámite en la unidad fiscal de Bella Vista Norte en reemplazo del fiscal Rodrigo Javier Espínola.

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Para la Unidad Penal N° 4 y causas abiertas de Explotación clandestina de Juegos de Azar de Capiatá, fue asignada como titular la fiscala Patricia Lorena Giménez Otazú, en reemplazo de la fiscala Alicia Fernández.

A la Unidad Penal N° 2 de Yby Yaú fue asignado como fiscal titular Joel Moises Barreto Peña, en lugar de la fiscala Jessika Magali Verocay Gauto, que asumirá la frente de la Unidad Penal N° 1, a cargo de causas abiertas sobre Explotación clandestina de juegos de Azar y denuncias por maltrato animal de Fernando de la Mora.

Reemplazo de la fiscala Stella Mary Cano

Por otra parte, Emiliano Rolón también dispuso la asignación de la fiscala Liliana Mercedes Rojas Molinas a la Unidad Penal N° 1 y Unidad Especializada en Lucha contra el Abigeato N° 1 de Ayolas, en lugar de Stella Mary Cano, quien renunció al cargo tras ser procesada penalmente por persecución de inocentes y enjuiciada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde ya tenía dos apercibimientos previos.

Igualmente se resolvió que la fiscala Mayra Janine Palacios Villalba cumpla funciones como titular en la Unidad Penal N° 1 y Especializada de Lucha contra el Abigeato de Emboscada, en lugar del fiscal Christian Benítez Cáceres.

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De la misma forma Rolón dispuso la asignación del fiscal Jorge Antonio García Peralta como titular de la Unidad Penal N° 6, Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato N° 2 y denuncias por maltrato animal en Concepción, en reemplazo del fiscal Pablo René de Jesús Zárate González.

Para la Unidad Penal N° 2 de Santa Rosa (Misiones) fue asignado el fiscal Diego Duarte Sanabria, en reemplazo del fiscal Néstor Colmán; mientras que para la localidad de Alberdi (Ñeembucú), fue asignado el fiscal César Ramón Riquelme Centurión a la Unidad Penal N° 1, Penal de Ejecución y Denuncias por maltrato animal, en lugar del fiscal Alejandro Bazán.