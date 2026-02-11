Rolón dispone rotación de agentes fiscales

El titular del Ministerio Público, Emiliano Ramón Rolón Fernández, mediante resoluciones, llevó a cabo varias movidas en distintas unidades fiscales. Las disposiciones tendrán efecto a partir del próximo martes 17 de febrero. Los afectados deberán elaborar un inventario de las causas tramitadas y las evidencias y remitir informe en un plazo de 8 días.

Así por resolución FGE N° 402, la fiscala Ingrid Giselle Cubilla Villamayor fue designada como titular de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero N° 6 de Asunción, en reemplazo del fiscal interino Christian José Ortiz Riveros. Es preciso señalar que Cubilla igual seguirá cumpliendo funciones en la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico.

En tanto que por resolución FGE N° 377, la fiscala Laura Celeste Guillén Colmán fue reasignada como titular de la Unidad Penal N° 1 de San Ignacio, Unidad Especializada en Delitos Ambientales con cobertura en San Ignacio y San Juan Bautista, Misiones, y de la Unidad Fiscal Electoral.

Guillén Colmán reemplaza así al fiscal Luis Alberto Peralta González, quien fue reasignado a la Unidad Penal N° 2 de Ñemby, donde hasta el 17 de febrero Guillén cumplirá funciones.

Por otra parte, el fiscal Evergisto Ramón Gauto Rivarola pasará a cumplir funciones en la Unidad Penal N° 3 de Caaguazú, en reemplazo del fiscal Ángel Waldir Gill Sánchez, que fue reasignado a la Unidad Penal N° 1 de Julián Augusto Saldívar.

Y la fiscala Milena Raquel Basualdo Osorio fue designada como titular de la Unidad Penal N° 2 y Unidad Penal de Ejecución de Filadelfia, en tanto que el fiscal Eladio Cohene Estigarribia fue designado para cumplir funciones en la Unidad Penal N° 1 de Paraguarí que dejará Basualdo.

Corte acepta renuncias y quedan cargos vacantes

En su sesión ordinaria de este miércoles, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó las renuncias de varios integrantes de la magistratura paraguaya. Así también resolvió comunicar al Consejo de la Magistratura la vacancia de dichos cargos y también, la de los puestos de jueces y fiscales que tienen mandato fenecido.

Entre las renuncias que aceptó la máxima autoridad judicial están la de la agente fiscal Elva Agustina Cáceres Samudio, la cual se hará efectiva desde el 16 de febrero. La misma cumple hasta ahora funciones en la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y una de sus causas relevantes es “Atlántico Norte”, contra el presunto narcotraficante Diego Isaac Benítez Cañete.

También aceptó la renuncia de la fiscala Claudia Lucila Penayo Aponte, que se hará efectiva desde el 1 de marzo.

Igualmente fueron admitidas las renuncias del miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de San Pedro, Elber Celedonio Noguera Otto; la del juez Penal de Sentencia de la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Misiones, Jorge Antonio Delvalle Vera; y de la jueza de Ejecución Penal de la Circunscripción Judicial de Itapúa, Laura María Benítez Núñez.