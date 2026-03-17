Brecha salarial y hambre en las guardias: el reclamo de los gremios al IPS

Dirigentes gremiales del Sindicato Auténtico de Defensa del Instituto de Previsión Social (IPS), se reunieron con autoridades del seguro social para realizar reclamos postergados históricamente. La dirigencia gremial, encabezada por Marina Ayala, Norma López, Silvino Blanco y el asesor Eduardo Ojeda, llevó ante la Gerencia de Salud un pliego de reclamos que requieren de urgente solución.

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El reclamo más importante tiene que ver con las 4.300 enfermeras que actualmente trabajan percibiendo salarios que ni siquiera alcanzan el mínimo legal y, manteniendo una brecha de 1.200.000 guaraníes respecto a sus pares del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Ante este escenario de 15 años sin reajustes, la respuesta del doctor Derlis León, gerente de Salud del IPS, fue el anuncio de un “inicio de trabajo” para hallar una solución técnica. Para los trabajadores, esta promesa se recibe con una mezcla de esperanza y escepticismo debido a promesas incumplidas.

La urgencia de lo básico: comida y dignidad

Desde el Sindicato Auténtico de Defensa del IPS (Sinadips) también denunciaron una “lucha por la comida”. Los representantes gremiales contaron que en el Hospital de Ypacaraí, por ejemplo, hace dos años que no se proveen alimentos para el sistema de guardia. El gerente de Salud prometió que de manera inmediata se restablecerá este derecho básico.

Situación similar se vive en el Hospital Ingavi, donde las trabas para proveer la cena a quienes cubren reemplazos o cambios de guardia han generado un profundo malestar. La institución aseguró que se han gestionado trámites inmediatos para garantizar que ningún trabajador deba cumplir sus funciones con el estómago vacío.

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Justicia para los “franqueros” y fin al acoso

El sindicato también puso el foco en el exceso de carga horaria del personal franquero. La Gerencia de Salud se comprometió a trabajar en un plus económico o días libres para resarcir las horas adicionales.

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Además, se presentaron denuncias concretas por acoso y persecución laboral en el servicio de Farmacia externa y se señaló directamente la gestión de la doctora Elena García. Desde el IPS expresaron que se realizarán intervenciones inmediatas para proteger la estabilidad y los derechos del personal contratado.