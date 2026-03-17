Misiones: con cierre de ruta, docentes piden a diputados que aprueben la versión de Senado del proyecto de reforma de la Caja Fiscal

Docentes de diferentes distritos del departamento de Misiones se movilizaron en el kilómetro 234 de la ruta PY01, con el cierre de la vía para exigir a los diputados la aprobación de la versión del Senado del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal
“Esta es la única manera donde nosotros podamos exigir a los diputados el estudio y, en este caso, que se acepte la versión del Senado, la reforma de la Caja Fiscal, ya que, como decía nuestro propio presidente de la federación, es más favorable”, indicó Juan Martínez, presidente de la Asociación de Educadores Ignacianos.
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La versión de la Cámara de Senadores es un 80% más favorable para el sector docente, indicó Martínez.
“Esperamos que se apruebe la versión del Senado y, de esta manera, seguir trabajando en favor de la educación y valorar a todos los docentes”, concluyó Martínez.
En San Juan Bautista, también se movilizaron en la plaza de la Ermita, con el mismo objetivo. Docentes y administrativos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), filial Misiones, realizaron una manifestación frente a la institución universitaria.
Exigieron mejorar la reforma de la Caja Fiscal porque, de igual manera, ellos siguen siendo afectados con los porcentajes aprobados en el Senado.