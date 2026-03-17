Misiones: con cierre de ruta, docentes piden a diputados que aprueben la versión de Senado del proyecto de reforma de la Caja Fiscal

SAN IGNACIO, Misiones. Docentes de diferentes puntos del octavo departamento se manifestaron con el cierre de la ruta PY01, en el cruce a Santa María, con el objetivo de exigir a los diputados la aprobación de la versión de la Cámara de Senadores del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal. En la ciudad de San Juan Bautista los docentes también se manifestaron, mientras que en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA realizaron un paro total de actividades académicas y administrativas.