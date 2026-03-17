Alto Paraguay: acatamiento total al paro docente

En la lejana Bahía Negra, los educadores se reunieron en la entrada a la población y desde allí marcharon hasta el centro de la ciudad, para luego mantenerse expectantes en sus instituciones a la espera de lo que se resuelva en la capital del país, específicamente en la Cámara de Diputados, donde se está tratando la reforma fiscal.

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Esta comunidad chaqueña, ubicada al norte del Alto Paraguay, se encuentra a casi 900 kilómetros de la capital del país, y desde ese punto, los maestros se manifiestan en procura de obtener una jubilación justa.

En Fuerte Olimpo, los educadores se concentraron en su totalidad en el Colegio Nacional Monseñor Dr. Ángel Muzzolón, y desde allí, están en alerta a lo que decidan los parlamentarios, y sobre todo a las directrices que puedan recibir desde sus bases, para levantar o continuar con la medida de fuerza.

En las demás comunidades del departamento también se realiza el paro de educadores:. La mayoría de ellos están en sus escuelas, donde aguardarán las acciones a seguir, dependiendo siempre de lo que se decida en la Cámara Baja.

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Almuerzo escolar

Desde la Gobernación, institución encargada de la provisión del almuerzo escolar, se asegura que, al igual que la semana pasada, al mediodía se estará sirviendo este beneficio nutricional a los alumnos que se acerquen a las instituciones, o quieran retirar los platos de alimento.

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Varios alumnos retiraron el almuerzo escolar la semana pasada, durante los dos días de medida de fuerza; sin embargo, fue mayor el ausentismo, por lo que, para evitar que se tiren a la basura, se procedía a entregar a personas carenciadas de los alrededores.

Son más de 5.000 niños y jóvenes los afectados por esta huelga de los educadores en el Alto Paraguay.