Paraguay y Argentina coordinan acciones conjuntas para proteger los recursos hídricos

La doctora Teresita Rojas, del área de Medio Ambiente de Yacyretá, indicó que se trata de la primera de tres reuniones anuales del Consejo Asesor Binacional. El convenio entre Paraguay y Argentina busca preservar los recursos hídricos y establecer criterios racionales de pesca, evitando el deterioro ambiental y la contaminación.

Lea más: Algas paralizan la pesca en el Paraná y solicitan ayuda a la EBY

Además, señaló que es un trabajo que se viene realizando desde hace varios años con representantes de distintas instituciones de ambos países. Por Paraguay participan la EBY, Itaipú, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Prefectura Naval zona Ayolas y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el marco de estudios sobre las bajantes extraordinarias, explicó que en los últimos años se registran más bajantes que crecidas, por lo que se analiza cómo afectan a la fauna íctica y qué medidas tomar para reducir el impacto en la población de peces.

El resultado de los trabajos técnicos permitirá a los gobiernos adoptar medidas con base científica para proteger la fauna íctica ante estos eventos.

Presencia de hongos en el río Paraná

Al ser consultada sobre los algas que cubren gran parte del Paraná, señaló que estos fenómenos están ligados a la bajante del río. Indicó que, ante la falta de lluvias, se debe ayudar a la recuperación del ecosistema y reducir la presión sobre la fauna ictícola.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Semana Santa: Ayolas ofrece naturaleza, historia y energía en un solo destino

Las especies nativas desovan entre primavera y verano, coincidiendo con las lluvias que inundan los esteros. Estos espacios son clave para la reproducción, alimentación y protección de los peces. La falta de condiciones adecuadas afecta el desove y la reproducción.

“Todos esos temas se estudian para ver qué medidas tomar ante esta situación”, mencionó la doctora Teresita Rojas.