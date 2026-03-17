Unidad Sanitaria del IPS en San Juan Bautista, sin terapia neonatal ni pediátrica y con crisis de medicamentos

El doctor Rolando Cardozo asumió la dirección de la Unidad Sanitaria del IPS de San Juan Bautista, Misiones. Señaló que se encontró con que no están en funcionamiento el área de terapia intensiva neonatal ni la pediátrica, además del faltante de medicamentos para pacientes ambulatorios y crónicos.

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“Nos encontramos con varias necesidades, principalmente edilicias, en esta unidad sanitaria, como también que dejó de funcionar la terapia intensiva neonatal y la pediátrica. En ese sentido, ya estamos teniendo una reunión con la gente de Central, en donde les estaré planteando esta situación y de esa manera ver qué hacer para reactivar este servicio”, señaló Cardozo.

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Dicha área dejó de funcionar por problemas edilicios en el sector, averías en algunos equipos esenciales y falta de recurso humano. Cardozo señaló que gestionará las soluciones, ya que este servicio es muy necesario para la zona.

Además de esta situación, la Unidad Sanitaria del IPS en San Juan Bautista no queda exenta de la crisis de faltante de medicamentos que se registra a nivel nacional en la previsional. Existen faltantes para pacientes ambulatorios y crónicos, y también escasean insumos básicos para internados, como bulotrol, entre otros.

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“Tenemos buenas noticias a nivel central: las licitaciones están a punto de adjudicarse, lo que permitirá dotar la unidad con los medicamentos faltantes. Trabajaremos para que ningún asegurado que acuda a consulta se vaya sin medicación. Por ejemplo, si un paciente llega con dolor, podremos ofrecer opciones como ibuprofeno, paracetamol o diclofenac”, agregó.

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Por último, Cardozo señaló que gestionará el cambio de denominación de Unidad Sanitaria a Hospital. “El IPS tiene niveles de atención y nosotros solo somos una unidad, lo que nos limita en el acceso a medicamentos y otros servicios. Pero estamos trabajando como un hospital, con internación, urgencias y una terapia que volveremos a habilitar, por lo que buscaremos este cambio para poder ofrecer más servicios a los asegurados”, concluyó.