Los pobladores del barrio San Blas temen que sus viviendas sean afectadas por el agua.

Habitantes del barrio San Luis de San Lorenzo señalaron que en el sector viven numerosas familias que requieren asistencia urgente, especialmente ante el avance del cauce. Indicaron que el arroyo carece de muros de contención, situación que provoca la erosión constante de los bordes y aumenta el peligro de inundaciones en cada jornada de lluvia.

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En la franja ribereña residen más de 100 familias que, si bien cuentan con servicios básicos como energía eléctrica y agua potable, enfrentan condiciones de vulnerabilidad estructural. Insisten en la necesidad de obras de contención para evitar que el agua avance sobre las viviendas y ocasione mayores perjuicios.

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Antonio Escurra Gómez pidió al intendente visitar la zona para constatar la realidad del barrio. “Necesitamos la presencia de las autoridades para que nos apoyen, sobre todo en estos días. Tenemos temor de que el arroyo se desborde y afecte a nuestras viviendas, que visiblemente están llenas de agua”, expresó.

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Los pobladores también indicaron que, en reiteradas ocasiones, presentaron reclamos ante las autoridades sin obtener respuestas concretas. Señalaron que la falta de acciones genera incertidumbre y sensación de abandono, pese a que la problemática se repite cada vez que se registran lluvias intensas.

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Los vecinos advirtieron que, de no ejecutarse obras preventivas en corto plazo, la situación podría agravarse con las próximas lluvias, exponiendo a decenas de familias a nuevas inundaciones y pérdidas materiales. Asimismo, reiteraron su pedido de respuestas concretas por parte de las autoridades municipales.