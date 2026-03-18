Caacupé: se quejan de agua de mala calidad y de la escasa presión en la compañía Cabañas

Laura Martínez, vecina de la zona, manifestó que el servicio es irregular y que en reiteradas ocasiones el agua que llega a los hogares no reúne las condiciones adecuadas para el consumo. Señaló que en su vivienda el agua suele salir con un tono amarillento y, en ocasiones, con un olor desagradable, lo que genera desconfianza para su uso diario. Comentó, además, que deben dejar correr el agua por varios minutos antes de utilizarla, y aun así no siempre mejora su aspecto.

La pobladora agregó que esta situación afecta directamente a las tareas cotidianas como cocinar, lavar la ropa o asearse, ya que temen posibles consecuencias para la salud. Indicó también que, ante esta problemática, muchas familias optan por comprar agua embotellada o almacenar agua cuando el servicio mejora momentáneamente, lo que representa un gasto extra para los hogares.

Los afectados aseguran que ya realizaron varios reclamos ante la institución responsable, pero hasta el momento no obtuvieron soluciones concretas. Señalan, además, que la situación se vuelve más complicada en días de alta demanda, cuando la presión disminuye aún más o el servicio se interrumpe por completo.

Ante esta problemática, los pobladores exigen una respuesta urgente de las autoridades y una solución definitiva que garantice el acceso a agua potable en condiciones seguras.

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Sin respuesta

Para consultar sobre estos inconvenientes, la corresponsalía de ABC en Cordillera intentó comunicarse con el presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Luis Fernando Bernal, a través de su número telefónico con terminación 431. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta por parte del titular de la institución.

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Desde esta corresponsalía se deja constancia de que el espacio permanece abierto en caso de que el responsable desee referirse a las denuncias realizadas por los pobladores afectados.

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