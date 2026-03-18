Concejales de Alberdi solicitan intervención de la Contraloría ante sospechas de millonario desvío

La Junta Municipal de Alberdi solicitó formalmente a la Contraloría General de la República (CGR) la intervención y auditoría de la administración municipal, ante sospechas de un presunto desvío de aproximadamente 8.000 millones de guaraníes.

El pedido fue impulsado por concejales, en su mayoría de la Asociación Nacional Republicana (ANR), quienes señalaron múltiples irregularidades en la gestión del intendente Nicolás Sotelo (ANR-HC).

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Entre las principales observaciones, mencionaron la falta de documentos respaldatorios, la existencia de supuestas “obras fantasmas”, malversación de fondos y sobre-facturaciones.

El presidente de la Junta Municipal, Alberto Coronel (ANR-HC), afirmó que la actual administración no presentó la documentación necesaria para justificar varias ejecuciones presupuestarias.

“Hay muchas faltas administrativas, no hay documentos, aparecen obras fantasmas, malversación y sobre-facturaciones”, denunció.

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Alberto Coronel también cuestionó la falta de colaboración del jefe comunal. “El intendente no se acerca a la Junta ni facilita los documentos solicitados; se cierra totalmente”, expresó, al tiempo de señalar que la decisión de recurrir a la Contraloría fue adoptada con el objetivo de brindar información clara a la ciudadanía.

El caso surgió durante el análisis de la ejecución presupuestaria municipal, que fue aprobada por mayoría.

Sin embargo, un grupo de concejales planteó la necesidad de una auditoría, iniciativa que finalmente fue respaldada por unanimidad en la sesión ordinaria del pasado 5 de marzo.

La solicitud quedó establecida mediante la Resolución N° 439/2026, que pide a la CGR una auditoría al informe de gestión presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2025 de la administración de Sotelo.

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El expediente ya fue ingresado a la institución contralora bajo el número N2026-14001001-003616.

Actualmente, la Junta Municipal de Alberdi está integrada por nueve concejales titulares: siete de la ANR y dos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Intentamos comunicarnos con el intendente Nicolás Sotelo al número de celular 0971 348 XXX, pero el teléfono se encontraba apagado. Enviamos un mensaje de texto vía WhatsApp explicando qué tema necesitamos consultarle, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.

Estamos abiertos en caso de que desee referirse a las denuncias.