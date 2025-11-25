Tenso ambiente en Alberdi: piden calma para evitar “heridos o algún fallecido”

La tensión se siente por las calles comerciales de Alberdi este martes, donde un intento de clausura de un pequeño local comercial desató ayer una ola de resistencia vecinal e incidentes. Miguel Vázquez, presidente de la Cámara de Comercio local, reconoció que la comunidad “reaccionó mal” ayer ante la intervención de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que contaba con apoyo policial para ejecutar un mandamiento judicial.

Según Vázquez, la despensa intervenida debía ser clausurada por tres días debido a la supuesta no emisión de facturas, sanción que la DNIT ya ejecuta en distintas zonas del país. Sin embargo, cuando los funcionarios intentaban cerrar el local y firmar los documentos correspondientes, un grupo de vecinos irrumpió y expulsó tanto al equipo tributario como a los policías.

“Nos desbordamos. Reaccionamos mal. Ayer no les permitimos terminar el trabajo”, admitió Vázquez. Señaló que la presencia de “muchos efectivos policiales” contribuyó a la tensión.

La familia pide calma, pero llegaron seis pelotones

En contraste con la resistencia del día anterior, la propia familia propietaria del comercial a ser intervenido ayer pidió a los vecinos que permitan la intervención para poder regularizar su situación y volver a abrir el comercio lo antes posible. Pese a ese llamado, el ambiente sigue caldeado.

Vázquez confirmó que seis pelotones policiales enviados desde Asunción —y otros desde Pilar— se encuentran a pocos kilómetros de la ciudad, listos para garantizar la seguridad del operativo. La sola posibilidad de que ingresen generó miedo y rechazo entre los pobladores.

“La idea es que no entre todo ese batallón. La Policía tiene que acompañar, pero en un número razonable. Nadie quiere un enfrentamiento”, expresó.

El dirigente llegó a advertir que el clima es tan tenso que se teme incluso “que pueda haber heridos o algún fallecido”, motivo por el cual se realizan negociaciones para evitar una escalada.

Temporada alta y mal momento para una intervención

Vázquez también cuestionó el momento elegido por la DNIT, ya que noviembre y diciembre representan la época de mayor movimiento económico en Alberdi, con la llegada de entre 1.500 y 2.000 visitantes por día. “Es como si en pleno Black Friday quieran hacer un operativo en Ciudad del Este”, graficó.

Aun así, insistió en que la comunidad busca recomponer la situación y evitar que el conflicto termine perjudicando justamente a la familia afectada.

“Si seguimos con esta hostilidad, los únicos perjudicados van a ser ellos”, afirmó, reiterando el llamado a la calma y a permitir que el operativo se lleve a cabo en paz.

Finalizó señalando que las autoridades locales, junto con representantes de la DNIT y la propia familia, trabajan para coordinar un procedimiento que respete la ley y evite confrontaciones.