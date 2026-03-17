Encarnación: concejal denuncia intención de privatización de terrenos municipales recuperados en la costanera

El intendente Alfredo Luis Yd (Alianza) remitió a la Junta Municipal la Resolución 8386, emitida el 10 de marzo, en la que veta la resolución del cuerpo colegiado N° 1471/2026, del 25 de febrero. En la misma, los concejales de la ciudad rechazaron la propuesta presentada por el Ejecutivo para la concesión en comodato de 3,4 hectáreas de un terreno municipal, ubicadas en la costanera del barrio Pacu Cuá.

La empresa beneficiaria sería La Orden de los Tres Leones SA, representada por Juan de Dios Acosta Vera y el arquitecto Miguel Lopatiuk. La misma firma realiza desde el año 2025 un proyecto de condominio residencial en el terreno adyacente, dentro de la misma cuadra.

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El veto será tratado en la sesión ordinaria de este miércoles 18 de marzo, y será necesaria mayoría absoluta para ratificarse en el rechazo, es decir, ocho de 12 votos. El contexto político dentro de la Junta Municipal mantiene a ocho concejales afines al jefe comunal y cuatro opositores.

Los ediles que votan a favor de las propuestas del intendente son: Carlos Marino Fernández (PLRA); Gloria Arregui (PLRA); Zulma Memmel (Alianza); Natalia Enciso (PLRA); Juan Lichi (ANR-FR); Diego Aquino (ANR-FR); Keiji Ishibashi (Ciudadanía Activa); y Nehemías Cuevas (ANR).

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Los opositores son Eduardo Florentín, Andrés Morel, Fredy Ortega y Eduardo Rebruck, todos del Partido Colorado.

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Cuestionan proyecto

El concejal Andrés Morel manifestó que se trata de un intento de privatización de un terreno que fue fruto del desarraigo de muchos encarnacenos que fueron desplazados con las obras de terminación de Yacyretá.

Explicó además que el proyecto llegó a la Junta de manera “escueta” y sin detalles claros sobre qué se realizará en el terreno que se pretende ceder por treinta años, a cambio del mantenimiento de una plaza.

Indicó que es muy difícil revertir un veto en el contexto actual de la Junta, pero recordó que, en su momento, este proyecto fue rechazado por unanimidad.

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Pidió a la población que defienda ese terreno, que forma parte de lo recuperado por compensación del Plan de Terminación de Yacyretá (PTY). Sostuvo que el mismo debe ser utilizado en beneficio de la comunidad y no de intereses particulares.

Un terreno privado en ese sector, de poco más de 1.400 m², tendría un precio en el mercado que oscila los 1.200.000 dólares americanos, equivalentes a poco más de G. 8.000 millones al cambio actual del dólar al guaraní.

El terreno en cuestión tiene 9.200 m² según el intendente Yd. Según cálculos, estaría valuado en más de G. 50.000 millones.

Respuesta de la comuna

La Municipalidad de Encarnación emitió un comunicado en sus redes sociales para explicar las implicancias del proyecto, aunque sin dejar claro cuál será el fin de la concesión de este terreno. Se trataría de un espacio de 9.200 m² que será concesionado por 30 años a una empresa privada de capital extranjero, que realiza en las adyacencias un condominio privado.

Según el escrito, se destaca la importante inversión económica, estimada en aproximadamente G. 5.000 millones, destinada a la ejecución de un “proyecto de carácter recreativo, deportivo y social que revalorizará nuestra zona costera”.

El intendente municipal expresó que la empresa privada, propiedad de ciudadanos ucranianos y españoles, se ofreció a pagar un canon, y una de las contrapartidas sería la revitalización de una plaza en la costanera, ubicada frente al lugar en cuestión.

El proyecto, según describió, es de un espacio abierto y de acceso libre al ciudadano, similar al paseo gastronómico. Incluso explicó que desean aplicar la misma figura que se utilizó en la concesión de este paseo, para la inversión de capitales privados en gobiernos municipales anteriores a Yd.

Cuestionó a concejales

Sobre el veto, explicó que tomó la determinación porque la Junta Municipal no convocó a los proyectistas para escuchar la propuesta y la rechazó sin un análisis profundo. Describió además que se trata de una inversión privada que generará espacios con beneficio al público.

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Aclaró que, si bien la empresa pidió 30 años, la figura de la concesión deberá ser analizada cada cinco años para evaluar la continuidad del comodato.

El jefe comunal indicó que los propios concejales aprobaron la construcción de un emprendimiento de esta misma empresa, al lado de este terreno, por lo que le sorprende que digan no conocer a los empresarios y quieran rechazar este proyecto.