Junta Municipal de Carapeguá convoca a la constructora ante reiteradas quejas por el alcantarillado

La indignación de los ciudadanos de Carapeguá por el mal estado de los caminos vecinales, ocasionado por la obra de alcantarillado sanitario, llevó a la Junta Municipal, presidida por Rosa Ramos (ANR-HC), a convocar a los responsables de la constructora Consorcio Carapeguá. Los ediles exigen a la empresa que atienda los reclamos de la comunidad.

Los vecinos denunciaron que los trabajos dejan empedrados destruidos, calles inaccesibles y terraplenadas, registros sin tapas y ausencia de señalización adecuada. Son algunas de las denuncias que realizaron los frentistas, manifestó la titular de la Junta Municipal, Ramos.

Frente a estas denuncias, los ingenieros Hugo Cardozo y Helard Tejada, representantes de la empresa, en reunión con los concejales, se comprometieron a atender cada reclamo y que entre 12 y 13 registros irán tapando por semana.

Asimismo, aseguraron que dejarán en condiciones las calles donde ya se instalaron los caños y registros para la red de alcantarillado.

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Para facilitar la recepción de inquietudes, la Junta Municipal puso a disposición de la ciudadanía los números de contacto 0983 012 449 y 0982 088 232, operativos de 07:00 a 17:00 horas, para registrar reclamos relacionados con los trabajos de alcantarillado.

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Sobre el proyecto

La obra de alcantarillado sanitario fue adjudicada al Consorcio Sanitario Carapeguá, integrado por Benito Roggio e Hijos SA y Constructora Chávez Hausman SA, con representación del ingeniero Helard Tejada. El proyecto cuenta con un presupuesto de G. 80.000 millones y financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La primera etapa beneficiará a 12.500 personas, con cobertura final proyectada para 18.700 habitantes.