Nacionales
18 de marzo de 2026 - 18:27

Junta Municipal de Carapeguá convoca a la constructora ante reiteradas quejas por el alcantarillado

La Junta Municipal de Carapeguá solicita a la constructora que atienda los reclamos de los vecinos y restablezca las calles afectadas.
La Junta Municipal de Carapeguá solicita a la constructora que atienda los reclamos de los vecinos y restablezca las calles afectadas.

CARAPEGUÁ, departamento de Paraguarí. Pobladores de diferentes barrios de este distrito exigen soluciones por caminos intransitables, calles terraplenadas, registros sin tapas y falta de señalización en las calles donde se construye el alcantarillado sanitario. Ante esta situación, la Junta Municipal convocó a los responsables de la constructora para dar respuesta a los reclamos ciudadanos.

Por Emilce Ramírez

La indignación de los ciudadanos de Carapeguá por el mal estado de los caminos vecinales, ocasionado por la obra de alcantarillado sanitario, llevó a la Junta Municipal, presidida por Rosa Ramos (ANR-HC), a convocar a los responsables de la constructora Consorcio Carapeguá. Los ediles exigen a la empresa que atienda los reclamos de la comunidad.

El ingeniero Hugo Cardozo, la asistente Gisella Schuman, la asistente Ángela Mancuello y el ingeniero Helard Tejada asistieron a la Junta Municipal en representación del consorcio.
El ingeniero Hugo Cardozo, la asistente Gisella Schuman, la asistente Ángela Mancuello y el ingeniero Helard Tejada asistieron a la Junta Municipal en representación del consorcio.

Los vecinos denunciaron que los trabajos dejan empedrados destruidos, calles inaccesibles y terraplenadas, registros sin tapas y ausencia de señalización adecuada. Son algunas de las denuncias que realizaron los frentistas, manifestó la titular de la Junta Municipal, Ramos.

Frente a estas denuncias, los ingenieros Hugo Cardozo y Helard Tejada, representantes de la empresa, en reunión con los concejales, se comprometieron a atender cada reclamo y que entre 12 y 13 registros irán tapando por semana.

Asimismo, aseguraron que dejarán en condiciones las calles donde ya se instalaron los caños y registros para la red de alcantarillado.

Lea más: Carapeguá: proyectan construcción de sistema de alcantarillado sanitario

Vecinos del barrio San Vicente exigen que la constructora de alcantarillado reponga las calles que fueron afectadas por las obras.
Vecinos del barrio San Vicente exigen que la constructora de alcantarillado reponga las calles que fueron afectadas por las obras.

Para facilitar la recepción de inquietudes, la Junta Municipal puso a disposición de la ciudadanía los números de contacto 0983 012 449 y 0982 088 232, operativos de 07:00 a 17:00 horas, para registrar reclamos relacionados con los trabajos de alcantarillado.

Lea más: Carapeguá: obras de alcantarillado dejan calles intransitables, según denuncias

Sobre el proyecto

La obra de alcantarillado sanitario fue adjudicada al Consorcio Sanitario Carapeguá, integrado por Benito Roggio e Hijos SA y Constructora Chávez Hausman SA, con representación del ingeniero Helard Tejada. El proyecto cuenta con un presupuesto de G. 80.000 millones y financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La primera etapa beneficiará a 12.500 personas, con cobertura final proyectada para 18.700 habitantes.