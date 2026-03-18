Ministerio Público abre investigación de oficio para esclarecer el fallecimiento de un joven de 25 años mientras jugaba fútbol

El fin de semana pasado, la comunidad de San Ignacio, en Misiones, se vio conmocionada por la muerte súbita de Brahiyan Matías Báez Céspedes, de 25 años, mientras participaba en un torneo de fútbol. El joven cayó repentinamente en el terreno de juego, quedando inconsciente, y fue socorrido por los bomberos voluntarios de la ciudad hasta el Hospital Distrital, donde se produjo su deceso.

Según el informe médico, la causa probable de la muerte sería un infarto agudo de miocardio. El agente fiscal Edgar Ortiz señaló que su unidad no recibió denuncias ni información oficial sobre el caso, y que solo tomó conocimiento a través de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación, tras lo cual decidió iniciar una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias del fallecimiento ya que ni autopsia se le practicó.

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“Estuve como fiscal de turno este fin de semana y no fuimos informados sobre este hecho. Nos enteramos del fallecimiento a través de las redes sociales y medios periodísticos. Además, familiares solicitaron nuestra intervención para esclarecer la muerte del joven, por lo que decidimos iniciar la investigación de oficio”, mencionó.

Dicha unidad fiscal inició el proceso de oficiar como institución al Hospital Distrital, para obtener el informe médico de la causa probable de muerte, como también a la Policía Nacional, a la Municipalidad, a los efectos de recabar la mayor cantidad de información posible en torno al evento realizado en un complejo deportivo municipal, como también a los responsables de la realización de dicho torneo de fútbol.

“Estuve hablando con el papá, quien solo mencionó que a él solo le informaron que falleció su hijo sin decirle la causa, y el hermano del fallecido, con quien estaba jugando cuando ocurrió el hecho, señaló que repentinamente cayó su hermano. Ambas personas describieron que Brahiyan Matías Báez Céspedes no tienía ningún problema de salud e inclusive suele practicar deporte constantemente, y que es muy llamativo su fallecimiento”, manifestó Ortiz.

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El agente fiscal agregó que va a estar recabando todas las informaciones necesarias y, dependiendo de esos resultados, y si hace falta, solicitarán la exhumación del cuerpo para la realización de un análisis y un estudio bien detallado para determinar por qué un joven de 25 años y deportista, sufrió una muerte súbita.