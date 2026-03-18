Organización “Therians” repudia postura municipal y suspende convocatoria en Coronel Oviedo

La convocatoria, que se viralizó esta semana a través de un video que muestra a un joven identificado como Mausi, vestido como un can o felino y autodefiniéndose como “therian”, invitando a personas con esta misma identidad a reunirse el sábado 21 de marzo a las 10:00 en la Plaza de los Héroes, había generado burla, rechazo e indignación en gran parte de la ciudadanía, convirtiéndose en un tema ampliamente debatido a nivel local.

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Desde la organización señalaron que la actividad no representa ninguna amenaza ni busca generar conflicto, afirmando que el objetivo del encuentro es únicamente crear un espacio abierto, voluntario y respetuoso para compartir e intercambiar experiencias entre personas de la misma comunidad.

Asimismo, en la página de la red social Facebook “Therians Paraguay” indicaron que ante esta situación queda suspendida la convocatoria en Coronel Oviedo, y que analizarán otros lugares donde puedan llevar adelante el encuentro, insistiendo en la necesidad de que se respete la libertad de reunión y de expresión.

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Por su parte, el intendente municipal, Marcos Benítez (ANR HC), ya había adelantado que rechazan rotundamente este tipo de actividades, argumentando que no condicen con la realidad ni con la normalidad de la vida social de la ciudad, y ratificó que el municipio no permitirá la realización del evento.