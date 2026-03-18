Salud Pública intenta calmar con “mesa de trabajo” el clamor por fármacos

La explanada del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) se convirtió hoy en el escenario del dolor y la impotencia. Pacientes y familiares de diversas asociaciones, nucleados en la Federación Paraguaya de Pacientes con Enfermedades Raras (Fepper), se movilizaron para exigir lo que por ley y derecho les corresponde: medicamentos que no llegan y tratamientos que se interrumpen.

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“Medicamentos básicos que son para frenar la crisis de nuestros pacientes, hace cinco meses que no estamos teniendo; los amparos judiciales ganados desde octubre no se están cumpliendo”, denunció Vanesa Ramírez, presidenta de la Asociación Paraguaya por la Epilepsia.

“Son años de vivir en la frustración y en la mentira”, expresó por su parte Rochi Fernández, de la Asociación Fibromialgia Paraguay.

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Ante la presión de la protesta, que se inició a las 09:00 y se desarrolló hasta las 16:00, la ministra María Teresa Barán recibió junto a sus viceministros Saúl Recalde y José Ortellado, a los representantes de las asociaciones. Se acordó, una vez más, una mesa de trabajo.

La burocracia frente a la urgencia médica

Aunque el Ministerio de Salud anunció con optimismo que la primera reunión será el lunes 23 de marzo, a las 08:00, para los pacientes que no tienen su medicación, esperar siquiera una hora más es un gran riesgo. Los reclamos durante el encuentro fueron tajantes: falta de fármacos de alto costo, interrupciones constantes en las quimioterapias y una atención que tildan de deficiente en el sistema público.

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A pesar de que la cartera sanitaria informó que ya se dispone de ciertos medicamentos específicos para su distribución inmediata, la desconfianza persiste.

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Las asociaciones denunciaron que los mecanismos de “evaluación técnica” que impulsa el Ministerio de Salud a menudo se convierten en barreras burocráticas que retrasan meses la entrega de terapias vitales.

Mesa de trabajo: ¿Solución o dilación?

La reunión del próximo lunes será clave. Las asociaciones de pacientes advirtieron que no aceptarán más promesas de “mejoras progresivas”.

De la movilización realizada hoy, participaron pacientes y familiares de 20 asociaciones, entre estas la Asociación de Hemofílicos Unidos del Paraguay, Fundación Paraguaya de Diabetes, Fundación Paraguaya de Lucha Contra la Fibrosis Quística, Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple, Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama y Familiares, Asociación Guerreros de la Artritis, Fundación Unidos contra el Cáncer, entre varios otros.