Universidad privada defiende habilitación de nueva carrera de Medicina

La Universidad Interamericana, de gestión privada, fue una de las beneficiadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), con la habilitación de una nueva carrera de Medicina, para su sede central en Pedro Juan Caballero.

El Consejo “cocinó” ayer la habilitación de tres nuevas carreras de Medicina, luego de dos años de haberse suspendido la creación de ofertas de grado en las áreas de Salud debido a las críticas por la falta de calidad y de campos de práctica para estas áreas.

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La decisión se dio pese a que el Círculo Paraguayo de Médicos y la Asociación de Medicina del Paraguay sumaron fuertes críticas a este proceso y pidieron suspender estas habilitaciones.

El rector de la Universidad Interamericana, Miguel Darío Cáceres, firmó un comunicado en el cual realizó “algunas aclaraciones” con respecto a la nueva habilitación otorgada a esta casa de estudios.

Lo que dijo el rector

Miguel Cáceres, rector de la Universidad Interamericana, afirmó que a diferencia de otras universidades que habilitan la carrera de Medicina en filiales, ellos proyectan habilitarla exclusivamente en su sede central, en Pedro Juan Caballero. A continuación, aseguró que es “donde disponemos de infraestructura moderna, personal administrativo calificado y un plantel docente de primer nivel para la formación médica”.

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Luego, aseguró que el proyecto que presentaron no es reciente. Ya en el año 2019, mediante el expediente N° 1931/2019, en el Cones, contaban con aproximadamente un 95% de aprobación. Sin embargo, el proceso quedó en suspenso debido a la pandemia del COVID-19.

“Desde su creación hasta la actualidad, la Universidad Interamericana no ha convocado ni implementado matriculación alguna para la carrera de Medicina, respetando estrictamente los procesos legales vigentes”, afirmó Cáceres en el comunicado.