Cones “cocinó” nuevas carreras de Medicina y esto dijo el ministro de Educación

El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), aprobó hoy la habilitación de varias ofertas de grado, entre ellas tres nuevas carreras de Medicina, en una sesión ordinaria que fue presidida por el titular de esta instancia, el ministro de Educación, Luis Ramírez.

La decisión se dio a tambor batiente y apenas en la segunda reunión del año del colegiado, integrado por autoridades de universidades públicas y privadas en todo el país.

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Además, el Cones resolvió a favor de estas carreras universitarias luego de dos años de prohibirse la habilitación de nuevas ofertas en el área de Ciencias Médicas, debido a las numerosas críticas de médicos y expertos sobre la calidad de lo que se ofrece en el sector y la falta de campos para la práctica clínica.

Las nuevas carreras de Medicina fueron aprobadas en favor de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), la Universidad Nacional de Misiones (Unamis) y la Universidad Interamericana, para su sede en Pedro Juan Caballero.

Las palabras de Luis Ramírez

Al inicio de la sesión ordinaria del Cones, que se realizó esta mañana, y antes de aprobarse las tres propuestas de Medicina, el ministro de Educación y presidente del Cones, Luis Ramírez, realizó una férrea defensa de la decisión tomada, de habilitar más carreras de Medicina en el Paraguay.

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“El Cones está viviendo un tiempo de vivencia participativa, democrática, abierta. Digo esto porque es lo que nos exige la Constitución Nacional en el artículo 79, cuando establece claramente que la finalidad de las universidades y los Institutos de Educación Superior, son para la formación profesional superior, la investigación científica, la tecnología y la extensión universitaria y dice claramente que las universidades son autónomas”, aseguró Ramírez.

Sobre las críticas hacia estas habilitaciones, por parte de gremios como el Círculo Paraguayo de Médicos, que pidió al Consejo la suspensión de estas habilitaciones, el ministro de Educación, aseveró que “no podemos funcionar como única dinámica para la convivencia, la restricción y la negatividad”.

“Lo que nosotros queremos hacer para este Paraguay gigante, que se va a levantar y que se está levantando, es poner reglas claras que nos ayuden a crecer en todas las áreas del saber, que tengamos un Paraguay en el cual podamos traer la ciencia más avanzada para el beneficio de los paraguayos”, remarcó.

Dio apenas una semana a consejeros para investigar

En otro momento, Luis Ramírez cuestionó al consejero Jorge García Riart, quien pidió informes sobre una de las carreras aprobadas, en la Universidad Interamericana, alegando que tuvo denuncias sobre supuestas irregularidades en años anteriores.

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“Hace una semana o más recibiste esto (información), tuviste tiempo de investigar, de leer, de traer documentación y acercarnos incluso antes porque si es que tenías información tu obligación como consejero era esa, no tengan un modo raro de operar”, manifestó.

Por otro lado, Ramírez también defendió la aprobación de estas carreras indicando que se ciñen al informe presentado por una comisión académica conformada para establecer nuevas reglas para habilitar ofertas de Salud en el país, grupo que trabajó durante dos años para este objetivo. “Llevamos dos años de trabajo y se habla de tambor batiente, que mucho entonces se viene batiendo ese tambor”, dijo.

Además, durante la sesión se aprobó un nuevo reglamento para nuevas ofertas de Medicina, que permite establecer “habilitación provisoria” que tendrá carácter de “condicionada”, a que en dos años, luego de aprobarse la nueva carrera, sea garantizada la disponibilidad de campos de práctica clínica.

Los “padrinos” políticos de carreras aprobadas

La Universidad Nacional de Misiones (Unamis), cuyo rector es el ex rector de la UNA, Pedro González, es una de las beneficiadas con una carrera nueva de Ciencias Médicas.

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Según fuentes, el “padrino político” de esta casa de estudios es el senador Derlis Maidana (ANR-cartista), quien participa constantemente en actos públicos en esta casa de estudios.

En la Universidad Nacional de Pilar (UNP), cuyo rector es el liberal Víctor Ríos, también ministro de la Corte Suprema de Justicia, el que celebró la noticia de una nueva carrera de medicina es el vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

“El Cones aprobó por unanimidad la habilitación de la carrera de Medicina en la UNP, fruto de un trabajo articulado entre la universidad, la Gobernación y diversas instituciones nacionales”, publicó el vicepresidente en redes sociales.

Candidato a concejal es rector de universidad privada

La Universidad Interamericana es la tercera beneficiada con una carrera de Medicina, en este caso para su sede de Pedro Juan Caballero.

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Su rector es Miguel Darío Cáceres, quien se candidata a concejal para las municipales de octubre del 2026 por el movimiento de Honor Colorado, pero no para la ciudad fronteriza del norte, sino para Fernando de la Mora, acompañando a la lista del candidato a intendente Ariel Ojeda.

El precandidato a concejal tiene una llamativa propuesta, la cual es la de dotar de un teleférico a la ciudad joven y feliz.

En una nota remitida hoy a ABC, como rector de la Interamericana, Miguel Cáceres aclara que esta habilitación de medicina es para su sede en Pedro Juan Caballero y no para una filial. También afirma que no se convocó ni implementó matriculación previa a la habilitación e insiste en que la universidad lleva más de siete años trabajando en el proceso que hoy culminó con la aprobación del Cones.