Guía de aportes de IPS: ¿Cuándo puedo acceder a la atención médica?

Entender cómo funciona el sistema de salud del Instituto de Previsión Social (IPS) es fundamental para que tanto el asegurado como los beneficiarios de la familia estén protegidos. Una de las dudas más frecuentes entre los asegurados es sobre cuándo se puede empezar a usar el seguro de salud.

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Desde el IPS explican que el acceso a las prestaciones médicas no es inmediato en todos los casos, ya que depende directamente de la cantidad de meses de aporte que tenga el titular (cotizante).

A continuación, te presentamos un resumen detallado para que sepas cuándo te corresponde cada servicio.

Servicios de acceso rápido (Urgencias y Consultas):

Para las necesidades básicas y estudios de diagnóstico simples, el tiempo de espera es mínimo.

Servicios: Consultas ambulatorias, urgencias, análisis de laboratorio, radiografías (Rayos X), ecografías (incluyendo ginecológicas), electrocardiograma, ecocardiograma, tomografía y electroencefalograma.

Titular: 1 mes de aporte.

Familiares: 2 meses de aporte.

Internaciones y Cirugías:

Para procedimientos que requieren hospitalización o intervenciones quirúrgicas, el periodo se extiende un poco más.

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Titular y Familiares: 6 meses de aportes consecutivos.

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Tratamientos de alta complejidad y medicamentos:

Para enfermedades que requieren cuidados especializados o insumos de alto costo, los tiempos varían según el tratamiento:

Quimioterapia (adultos y niños), resonancia magnética y fármacos de alto costo (6 meses de aportes consecutivos para el titular y, 12 meses de aportes consecutivos para el beneficiario)

Radioterapia , cateterismos , stents y centellografía (6 meses de aportes consecutivos para titular y beneficiarios)

Hemodiálisis: (12 meses de aportes consecutivos para titular y beneficiarios)

Desde el seguro social recuerdan que mantener la continuidad en los aportes es vital para no interrumpir la prestación médica.