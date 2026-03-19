Jueza de Paz dice desconocer “mafia de pagarés” y responsabiliza a subalternos

En el segundo día de la audiencia preliminar por el caso mafia de los pagarés en el juzgado de Paz de la Catedral, Primer Turno, la suspendida jueza de Paz Carmen Analía Cibils Miñarro declaró ante el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, y aseguró que no tenía conocimiento del esquema mafia de los pagarés que, según la acusación por el Ministerio Público, funcionaba en su juzgado.

Cibils responsabilizó a los ujieres notificadores y oficiales de Justicia, también acusados en la causa, de no notificar a los deudores que tenían juicios ejecutivos en el juzgado a su cargo; y remarcó que ni ella ni sus ujieres ni los abogados representantes de las empresas de cobranza, tuvieron intención de perjudicar a la gente a través de los juicios ejecutivos, dejando en indefensión a miles de trabajadores.

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Agregó que fiscalía quiere tildarla a ella y a los abogados como personas malas que buscan perjudicar a la gente. “Eso no existe, ni de mi parte ni de los actuarios, ni de los abogados que simplemente inician sus procesos en base a su trabajo en este caso el cobro de créditos. Nadie es un robot”, manifestó durante su declaración.

La suspendida jueza de Paz de La Catedral, Primer Turno, puntualizó que el actuario no tiene la obligación de revisar las cédulas de notificación y que hay una cadena de inducción al error de algunos ujieres. Al respecto, insistió en que no todos los ujieres son malos, por lo tanto no pueden ser satanizados, según afirmó.

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Encabeza lista de acusados por mafia de pagarés

Al inicio de la audiencia preliminar, ayer miércoles 18 de marzo, los fiscales Belinda Bobadilla y Jorge Arce ratificaron la acusación por supuesto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido en contra de la suspendida jueza de Paz de La Encarnación, Primer Turno, Carmen Analía Cibils Miñarro.

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Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción también ratificaron la acusación por supuesta producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y prevaricato en contra de los actuarios judiciales Martina Elsa Rivela Santacruz y Ricardo Ramón Cuevas.

Además, confirmaron el pedido de juicio oral por el ilícito de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso contra los ujieres notificadores Arturo Ayala y Jorge René Montiel; y los abogados que actuaron como representantes de las casas de cobranzas: Ángel Anibal Cino Isnardi (Nexo SA), Gabriela María Vespa Centurión (Sistemas de Cobranzas SA), José Manuel Fuster Castellano (Bristol SA), Gabriel Darío Ojeda González (Credi Clave) y Lourdes Rocío Aranda Benitez (Aureus SA).

La audiencia preliminar proseguirá este viernes 20, desde las 8:00, con la presentación de incidentes por parte de las defensas, según lo resuelto por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.

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Recusación traba otra preliminar por mafia de pagarés

Por otro lado, la audiencia preliminar para el juez de Paz de La Catedral Primer Turno, Gustavo Villalba, y otros cinco acusados por el caso “mafia de pagarés”, fue suspendida a causa de una recusación presentada en contra el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú.

La diligencia estaba prevista para este jueves, a fin de resolver el pedido de juicio oral para los seis acusados, presentado por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Belinda Bobadilla y Jorge Arce; y el agente asignado a la Sede 1 de la Fiscalía, Leonardi Guerrero.

Sin embargo, una de las defensas recusó al juez Humberto Otazú alegando una supuesta preopinión por parte del magistrado, por lo que el caso queda a cargo de la Cámara de Apelaciones, que debe resolver si hace lugar a la recusación o confirma al juez de Garantías en la causa.

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Juez confirma audiencia para el lunes 23

Respecto a la audiencia preliminar para los acusados por el caso mafia de pagarés dentro del juzgado de Paz de La Catedral, 2º Turno, el juez de Garantías Humberto Otazú ratificó la fecha de convocatoria a audiencia preliminar, para el lunes 23 de marzo, desde las 8:00.

El magistrado resolvió no hacer lugar a un recurso de reposición planteado por la defensa del exujier Alfredo Samudio. Al contestar el planteamiento Otazú expresó que una preliminar de manera conjunta con otros procesados no afecta los derechos del mencionado acusado, quien debe afrontar la diligencia junto a otros 7 encausados.

En el caso del juzgado de Paz de La Catedral, 2º Turno, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por el juez Matías Garcete e integrado por Adriana Planás y Sonia Sánchez Laspina, programó para el 18 de mayo próximo el inicio del juicio oral para la exjueza de Paz Nathalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino. Inicialmente el juzgamiento estaba marcado para el pasado 10 de marzo.

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Además de la exmagistrada en esta causa del caso mafia de pagarés serán juzgados la actuaria Olivia Mosqueda, los abogados Sun Young Bang, de Plan Urbano; José Olmedo y César Bogarín, de la Compañía Administradora de Riesgos SA (Carsa), y los oficiales de justicia Óscar Rivela y Cristian Martínez.