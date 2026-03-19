“La ciudad da pena”: vecinos exigen limpieza en Carapeguá antes de Semana Santa

El poblador del barrio San Vicente, Esteban Martínez, expresó que la ciudad da “pena” y que esta situación molesta a toda la ciudadanía, salvo a quienes respaldan la gestión política del intendente.

“No se trata de un momento político, sino de recibir la Semana Santa en un ambiente salubre y cómodo”, afirmó.

Uno de los puntos críticos es un refugio ubicado sobre la ruta PY01, cerca de la calle General Bernardino Caballero, que permanece dañado desde hace años y se ha convertido en un basural. Otro problema es la plaza San Francisco, donde los juegos infantiles se encuentran abandonados y tirados en el suelo.

Según los vecinos, muchas soluciones podrían implementarse sin inversión significativa, utilizando el personal de limpieza y los camiones recolectores de la municipalidad. Sin embargo, algunas acciones requieren recursos, como la compra de arena y combustible para reparar caminos vecinales.

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Este distrito cuenta con un presupuesto anual de G. 12.819.000.000, pero los pobladores aseguran que lo que falta es interés y decisión política.

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“No hace falta esperar a que la ciudadanía reclame; con un poco de conciencia y acción se podrían resolver muchos de estos problemas”, afirmó Martínez.

Los vecinos esperan que la municipalidad actúe con rapidez para que la ciudad reciba la Semana Santa en un ambiente limpio, ordenado y seguro, mejorando así la calidad de vida de la población y la imagen del distrito.

Lo que dijo el inspector general

Intentamos comunicarnos con el intendente Luciano Cañete, pero no atendió nuestras llamadas telefónicas.

El inspector general de la Municipalidad, Pablo Chamorro, indicó que los juegos del parque infantil, uno de los motivos de quejas, serán reparados en el lugar y algunos serán reubicados en otros espacios.

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Chamorro señaló que la falta de reparación de calles se debe a la falta de transferencia de los recursos provenientes de royalties. Explicó que los recursos propios del municipio son insuficientes y que el presupuesto de G. 450 millones solo alcanza para la compra de combustible, sin incluir la adquisición de ripio.

Además, se comprometió a que la próxima semana se procederá al retiro del refugio, que pertenece a una cooperativa y que ya fue notificada. En el mismo lugar, también se comunicó al propietario del inmueble privado para que realice la limpieza correspondiente; de no hacerlo, la Municipalidad intervendrá con su cuadrilla de aseo urbano para cubrir la tarea.