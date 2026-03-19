Proliferación de algas obliga a declarar de interés distrital la problemática en Ayolas

El dirigente social Miguel Amarilla manifestó que la resolución municipal permitirá avanzar con las gestiones encaradas ante la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y otras instituciones. Señaló que se trata de una situación que requiere atención urgente, debido a que las algas avanzan rápidamente en el río Paraná y afectan la actividad pesquera, tanto comercial como turística.

Lea más: Yacyretá debe equilibrar su generación de energía sin afectar a otros sectores

Agregó que prácticamente en toda la zona donde existen aguas quietas, las algas van formando raíces, lo que favorece su crecimiento acelerado. Indicó que en algunos sectores donde el nivel del agua es muy bajo ya no se puede navegar y mucho menos practicar la pesca comercial, principal eje económico de Ayolas, mientras que la pesca deportiva también se ve perjudicada.

“Ayolas es llamada ciudad turística en base a la pesca; si esto sigue así, dentro de poco ya no se podrá realizar este deporte. Incluso las playas de San José Mí y de Corateí están siendo cubiertas por las algas”, indicó Amarilla, al referirse al impacto que genera esta problemática en el sector turístico en la localidad.

Mencionó, además, que el pedido de asistencia alimenticia para los pescadores ya fue aprobado por el director paraguayo de la EBY, Luis Benítez. Explicó que la próxima semana se estaría definiendo la fecha y el modo de entrega, en respuesta a la difícil situación que atraviesan los trabajadores del sector.

Recordó que hay pescadores que desde hace seis meses no pueden desarrollar sus actividades por causa de la proliferación de algas. “Esperamos que la entrega de la asistencia alimenticia y las acciones para limpiar el río Paraná se hagan lo antes posible, porque los compañeros que se dedican a este trabajo muy sacrificado ya no pueden trabajar”, manifestó.

Lea más: Roban histórica campana de bronce de capilla en Melgarejo