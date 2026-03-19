Roban histórica campana de bronce de capilla en Melgarejo.

El hurto agravado causó consternación en la comunidad de Curuzupé, en Melgarejo, que es el microcentro del distrito de Independencia, luego de que desconocidos se llevaran una campana de bronce de la capilla San José.

El caso fue detectado cuando el encargado del templo, Diosnel Martínez Jara, llegó al lugar junto con un grupo de vecinos para participar del novenario que se viene realizando en la capilla. En ese momento, los feligreses notaron que la campana ya no se encontraba en el campanario.

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Según el relato brindado a la Policía Nacional, se presume que el hurto se habría producido durante la madrugada, aprovechando la ausencia de personas en el sitio.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 14ª de Melgarejo acudieron al lugar a bordo de una patrullera para verificar la situación. Los intervinientes constataron la desaparición de la campana de bronce, considerada una pieza importante para la comunidad religiosa local, por lo que el hecho se caratuló como hurto agravado.

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De acuerdo con el informe policial preliminar, el objeto sustraído constituye el único elemento denunciado hasta el momento dentro del hecho. Ante la gravedad del caso, se convocó a personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de la Regional Guairá.

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Asimismo, agentes del Departamento de Criminalística se hicieron presentes en el sitio para realizar el levantamiento de evidencias que permitan avanzar en la investigación. Los trabajos incluyeron la búsqueda de rastros, huellas o cualquier indicio que pueda ayudar a identificar a los responsables.