Sedeco alerta que se detectaron fallas en el motor de un vehículo: enterate cuál es y qué hacer

Sedeco informó a través de sus redes que la firma Perfecta Automotores S.A., informó el pasado 5 de marzo que recibieron una notificación del fabricante de BMW sobre posibles desperfectos en piezas de vehículos BMW de determinadas series.

Según el reporte oficial, el problema radica en el motor de arranque, que podría presentar fallas debido a posibles filtraciones de agua. Esta situación puede derivar en:

Corrosión de componentes

Sobrecalentamiento

Dificultades en el encendido del vehículo

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Incluso, advierten que el inconveniente podría afectar piezas cercanas y comprometer el funcionamiento general del sistema de arranque.

¿Qué vehículos están afectados?

La alerta menciona que el defecto alcanza a vehículos BMW de determinadas series. Estos son los modelos: 320d, 320i 420i, 430i, 520d, X3 sDriv, X3 xDriv, X4 xDriv, X5 xDriv y Z4 sDriv.

Esos rodados fueron fabricados entre el 2020 y 2022. Según Sedeco, hay 412 unidades distribuidas en todo el país. Es decir, esa es la cantidad de rodados que podrían sufrir percances por fabricaciones de fábrica.

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Sedeco resaltó que BMW encabezó una campaña para reemplazar gratuitamente las piezas defectuosas en caso de que correspondan, en los talleres mecánicos autorizados.

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¿Qué deben hacer los propietarios?

Sedeco insta a los dueños de estos vehículos a:

Acudir a talleres autorizados de la marca

Solicitar la verificación del motor de arranque

En caso de confirmarse la falla, acceder al reemplazo gratuito de las piezas defectuosas

La empresa proveedora habilitó además canales de contacto para consultas y coordinación del servicio. El contacto es el 021 689 3000.

Desde la institución recuerdan la importancia de atender este tipo de alertas, ya que, aunque no todos los vehículos presenten fallas inmediatas, el defecto podría manifestarse con el uso y generar riesgos mecánicos.