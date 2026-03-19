Semana Santa: todo lo que tenés que revisar para un viaje seguro en las rutas

Se llega la Semana Santa y miles de paraguayos ya se están preparando para visitar a los parientes en el interior o visitar algún punto turístico. Sin embargo, ese entusiasmo puede terminar en un dolor de cabeza.

El Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), a través de su programa de seguridad vial, lanzó una serie de recomendaciones para volver a casa sanos y salvos. “Es primordial realizar un mantenimiento preventivo”, advierte Aníbal Lovera, jefe de Seguridad Vial del club.

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Antes de subir a la familia, hay puntos que no se puede ignorar. El mantenimiento preventivo debe incluir:

Neumáticos: No se debe esperar a que estén “lisos”. Hay que verificar que los surcos tengan profundidad y que la presión sea la correcta, sin olvidar la rueda de auxilio (esa que siempre nos olvidamos de inflar).

Frenos y Dirección: Un sistema de frenos chillando o una dirección con juego son señales de peligro inminente.

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Luces: Revisá todas: posición, baja, alta, señaleros y, sobre todo, la de freno y retroceso.

Fluidos y Parabrisas: Controlá el refrigerante y el aceite. También fijate si tus escobillas limpian de verdad o si solo “embarran” el vidrio.

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Kit de seguridad y documentos: ¿qué es obligado portar?

La Patrulla Caminera va a estar cintrolando, así que evitá multas innecesarias y, más importante, asegurá tu integridad. En tu maletera o habitáculo no pueden faltar:

Extintor vigente: Verificá que la aguja esté en la zona verde. Balizas y chalecos reflectivos: Necesitás dos de cada uno. Si te quedás en la banquina de noche, el chaleco es lo único que hará que los demás conductores te vean. Botiquín y barra de tiro: Elementos básicos para cualquier emergencia.

En cuanto a los “papeles”, recordá que deben estar al día: Cédula de Identidad de todos los pasajeros, Licencia de Conducir, Cédula Verde y la Habilitación Municipal vigente. Si vas a cruzar la frontera, no te olvides del seguro internacional y el certificado de vacunación.

Geolocalizá tu trayecto

Lovera aconseja realizar una planificación del viaje geolocalizando de antemano dónde vas a cargar combustible o dónde vas a parar a comer.

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“El conductor debe estar descansado. Se sugiere parar 15 minutos cada dos horas de viaje o cada 200 kilómetros”, explican desde el Touring.

Si el sueño te gana, no te detengas en la banquina a dormir; buscá una estación de servicio o un lugar seguro fuera de la calzada. Además, si viajás con niños, recordá que su lugar es atrás y en sus respectivas sillitas (SRI) según su edad y peso. El respeto a los límites de velocidad y el alcohol cero al volante no son negociables.