Tras promulgación de la reforma de la caja fiscal, docentes adelantan acciones legales contra el Estado

Espínola criticó nuevamente esta mañana la rapidez con que se aprobó y promulgó la reforma de la caja fiscal y lamentó que no pudieron hacer mucho al respecto. Aunque reconoció que algunas modificaciones logradas en Diputados fueron favorables, aseguró que varios artículos son violatorios a las normas vigentes.

El dirigente explicó que planean agotar todas las instancias legales. “Vamos a consultar a constitucionalistas sobre la presentación de inconstitucionalidad de los artículos que consideramos violatorios, tanto de la Constitución como de convenios internacionales. Dependiendo del resultado en la Corte Suprema, podremos abrir la vía internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, detalló.

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Además, Espínola indicó que la denuncia también se presentará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la violación del Convenio 102, ratificado por Paraguay en 2021 y que tiene rango constitucional: “Ayer presentamos el pedido de veto parcial, estos articulados están violando el Convenio 102, por lo que vamos a estar insistiendo”, declaró.

Colecta de firmas y participación docente

Para reforzar la acción legal, la organización docente inició una campaña de recolección de firmas. “La idea es que no sea solo una decisión de la dirigencia, sino de los compañeros y compañeras que mensualmente se verán afectados. Yo también voy a firmar, soy afectado por el descuento”, señaló Espínola.

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La campaña se extenderá hasta el 30 de abril, Día del Maestro. Ese día, con un acto público en el Panteón de los Héroes, se informará sobre el avance de la iniciativa. Las planillas de firma estarán disponibles a nivel nacional, tanto en las estructuras del sindicato como en sus redes sociales, y se podrán retirar o enviar directamente para su recolección.

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Espínola confía en lograr una amplia participación. “Creemos que vamos a superar más de 30.000 o 40.000 firmas, dada la determinación y el entusiasmo expresado por los trabajadores de la educación. No vamos a dejar que esto se cumpla sin reclamo”, enfatizó-

Los docentes consideran que la reforma implica un perjuicio económico y financiero, al aplicar un descuento del 24,5% sobre los haberes, entre aporte jubilatorio y el aporte al IPS. “Esto no es solo para nuestra organización, es para que los trabajadores de la educación de Paraguay denuncien y reclamen por esta cuasi confiscación salarial”, concluyó Espínola.