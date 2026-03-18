Caja fiscal: docentes exigen a Peña el veto parcial a ley de reforma

Luego de la huelga de ayer, representantes de gremios docentes presentaron esta mañana un pedido al presidente de la República, Santiago Peña, para que aplique un veto parcial a la reforma de la caja fiscal, que fue sancionada en Diputados.

“Hoy, nuevamente nos encontramos ante una reforma que atropella derechos adquiridos relacionados con nuestra jubilación. Durante 25 a 30 años aportamos de nuestro salario el 16% para nuestra jubilación y el 5,5% para la cobertura de salud al IPS, lo que suma un total del 21,5%. Es decir, estamos destinando de nuestro salario casi una cuarta parte”, indicaron los docentes en su misiva dirigida a Peña.

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Agregan que con la nueva reforma, pasarán de aportar el 16%, a un incremento del 3%, o sea, tendrán un descuento del 19% de sus salarios, según indica el artículo 4 de la normativa aprobada en el Parlamento.

“Aportar más que ese porcentaje será muy injusto y excesivo, ya que el docente estará siendo obligado a desprenderse de un cuarto de su salario, de modo compulsivo y sin su consentimiento”, explicó Blanca Ávalos, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Sn).

Los cuatro artículos cuestionados

Por lo expuesto más arriba, los educadores solicitan el veto parcial del artículo 4 de la reforma de la caja fiscal. Luego, plantean el veto parcial del artículo 11, referido a la devolución de aporte, que en su segundo párrafo dispone que quedan exceptuados de este derecho los afiliados de cajas deficitarias.

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“Esta medida solicitada es a los efectos de enmendar la ilegalidad e injusticia que se producirá al proceder el Estado a apropiarse (confiscar) de dinero que legal y legítimamente pertenece a aportantes del Magisterio Nacional, las Universidades Públicas, los Institutos de Educación Superior, Magistrados y fuerzas públicas”, explicaron.

Después, está el veto parcial del artículo 21, que elimina los “cargos vacantes” de los fondos de la caja fiscal. Aducen que estos cargos vacantes constituyen uno de los recursos más importantes que hacen a los fondos de la Caja Fiscal.

Por último, plantean el veto parcial al artículo 24 de la reforma, para que la vigencia de la ley, comience recién al siguiente año fiscal de su promulgación, es decir, que sea a partir del 2027 y que no se inicie este año, como se establece en la nueva ley.

No descartan nuevas protestas

Blanca Ávalos, de la Otep - SN, indicó que solicitarán un diálogo con el presidente Peña para tratar el veto parcial y las propuestas que tienen con respecto a la caja fiscal. Indicó que el titular del Ejecutivo, estuvo “ausente” de todo el debate.

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En caso de que Peña no acceda al veto parcial, la dirigente aseguró que continuarán con las protestas, aunque no mencionó una huelga general.

“Nosotros vamos a seguir con los escraches, para mostrarle al pueblo paraguayo lo que hicieron estos políticos. Ayer todos los diputados colorados pidieron disculpas por lo aprobado en un primer término y se mostraron arrepentidos”, afirmó.

También dijo que recurrirán ante instancias judiciales nacionales e internacionales para intentar cambiar lo sancionado por el Parlamento.