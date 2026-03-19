Viceministro de Salud asegura que alimentación enteral a pacientes ambulatorios está garantizada

El MSP emitió la Resolución Nº 002/2026 en la que recordó a todos los centros asistenciales dependientes de la cartera de Estado que la utilización de las fórmulas nutricionales enterales y parenterales son de uso exclusivo de los servicios de internación.

Según el documento, esto se enmarca en la Circular D. G. A. F. Nº 004/2026, en la que exhorta a las dependencias a extremar los recaudos en la planificación y ejecución de sus compromisos presupuestarios, en concordancia con las instrucciones impartidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Agregan en la misma circular que se estará “favoreciendo de esta manera a la Economía de Estado y al uso racional de los productos”.

El senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, denunció en su cuenta de la red social X que con esta circular, el Gobierno restringió la provisión de nutrición asistida, tanto enteral, administrada mediante un tubo al aparato digestivo, como parenteral, suministrada por vía intravenosa, exclusivamente a pacientes internados, dejando sin cobertura a quienes no pueden alimentarse normalmente fuera del hospital.

“Esto se suma a hospitales desabastecidos y una enorme deuda que se acumula con proveedores. Mientras tanto, continúan los asados en quinchos oficiales, los vuelos de la Fuerza Aérea para fines personales y los bocaditos en recepciones del Estado. Sin embargo, el Gobierno decide recortar donde más duele, en las personas enfermas”, criticó y exigió a la ministra, María Teresa Barán, que explique públicamente cuántas personas serán afectadas por esta medida y qué alternativa real se les ofrece.

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Esta situación se suma a la nueva exigencia del MEF a las dependencias del MSP de que adjunten el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) a cada proceso de adquisición que realicen, lo que varios directores de hospitales denunciaron como una traba burocrática más a los procesos de compras de insumos y medicamentos.

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Lo que dicen desde el MSP

Si bien el documento del MSP recuerda que la alimentación enteral y parenteral es de uso exclusivo para los pacientes internados, el propio viceministro Saúl Recalde, quien firmó la circular, dijo que en realidad solo buscan aplicar un mayor control, no así restringir el acceso de la alimentación a los pacientes ambulatorios.

“Las nutriciones enterales, nosotros cambiamos la postura de evaluación de los pacientes. Lo que nosotros estamos teniendo es un control de las nutriciones. Acá existía un descontrol en relación a la provisión de esta nutrición. No se tenía un control estricto, trazabilidad de estas nutriciones y nosotros no negamos a los pacientes que necesiten nutrición enteral en la casa, si estamos haciendo una gestión de trazabilidad sin ningún inconveniente. No es que van a dejar de recibir la nutrición”, aseguró.

Detalló que actualmente conducen la distribución de estas alimentaciones a través del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) y al Acosta Ñu.

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Explicó que la resolución que creó el departamento nutrición y la compra de estas nutriciones, que data de por lo menos dos o tres gestiones antes que la actual, decía que la misma era solamente para pacientes internados, pero posteriormente se amplió el proceso, e insistió en que no están cerrando la posibilidad de que pacientes ambulatorios accedan a este tipo de alimentación.

“El paciente tiene que llegar, hacer sus evaluaciones y se va a entregar con una trazabilidad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y las nutriciones parenterales se hacen en el hospital”, indicó en conversación con la radio 1080 AM.