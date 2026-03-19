Yabebyry: la sequía afecta al sector ganadero

La sequía afecta las pasturas que sirven de alimento a los animales vacunos de los pequeños productores de la zona de Carrizal y de la compañía Panchito López, indicó Ismael Ortellado, reconocido pecuarista de Yabebyry. Los tajamares que sirven de reservorio de agua, al igual que los esteros, están secos, añadió.

Incluso el arroyo Yabebyry está en una situación muy crítica. Si no son las inundaciones, es la sequía lo que siempre afecta a los productores, dijo Ortellado.

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“El problema no es solo la pastura, también la falta de agua para los animales; es desesperante ver las condiciones en que se encuentra el pasto. Si no llueve pronto, no sé lo que puede pasar. Dos cosas son desesperantes: por un lado, la afectación de la sequía en el pasto y, por otro lado, el no tener una sola gota de agua en los tajamares. Hace dos meses y algo que ni una gota de lluvia cae en esta zona; el golpe de calor que viene es desesperante”, enfatizó Ortellado.

A raíz de esta situación, la producción de leche y queso se ve afectada, ya que no se puede ordeñar a las vacas lecheras sin perjudicarlas. Por la sequía tampoco se puede cultivar mandioca, sandía, zapallo ni maíz.

“No podemos tener nada por la sequía; estamos muy mal. Ojalá llueva pronto y bastante para que se puedan recuperar las pasturas, por lo menos”.

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Recientemente la Municipalidad de Yabebyry envió la retroexcavadora para realizar canales que permitan utilizar el agua del río Paraná. Eso dará un poco de alivio; lo que realmente hace falta es la lluvia para que la situación pueda mejorar.

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