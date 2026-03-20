Ballet Yacyretá de Ayolas busca apoyo para representar a Paraguay en Jujuy

El profesor del Ballet Folclórico Yacyretá, Yonatan Álvarez, manifestó que se están preparando para lo que sería el festival de “La Semana Latinoamericana de la Danza”, a desarrollarse en San Salvador (Jujuy – Argentina) del 24 al 29 de abril próximo. El evento, considerado uno de los más grandes que se hacen en la zona, contará con representantes de Paraguay, Panamá, Colombia, México, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay y Costa Rica. También participarán representantes de tres países de Europa.

Lea más: Proliferación de algas obliga a declarar de interés distrital la problemática de Ayolas

“El evento es un espacio donde se comparte e integra la cultura de toda la zona latinoamericana, y tenemos nosotros la dicha de poder representar al país, ya que fuimos elegidos de todo Paraguay para poder representar. Estamos con el sueño, con la ilusión de poder representar a Ayolas, al departamento de Misiones, para poder llevar bien en alto la bandera del país y de Ayolas”, dijo.

Es por ello que los integrantes del Ballet Folclórico vienen realizando diferentes actividades como colectas y ventas de productos gastronómicos para juntar los recursos económicos que les permitan solventar el costo de los pasajes, estadías, vestuarios, entre otros gastos operativos. Solamente en pasajes necesitan aproximadamente G. 20.000.000.

“Hasta ahora no tenemos ayuda de ninguna institución, hemos golpeado puertas, pero hasta ahora no tenemos respuestas; no existe ayuda ni el respaldo para hacer seguimiento de lo que es nuestra presentación en San Salvador – Jujuy para representar al país”.

Abandonados por autoridades

Al mismo tiempo, dijo que se sienten muy abandonados por parte de las autoridades; se habló con ellos para hacerles saber nuestras necesidades, pero ni aun así se tiene ninguna respuesta clara de parte de ellos. Hasta ahora, el gobernador de Misiones, Richard Ramirez (ANR) se comprometió a ayudar en algunos gastos, pero es necesario contar con más apoyo.

Lea más: Otro emblema privado subirá el precio de sus combustibles este viernes