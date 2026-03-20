Caso Pavo Real Py: Imputan a presunto proveedor de cocaína de Alexandre Rodrigues

El ciudadano brasileño Thiago Alessandro de Oliveira Davalos Brites, alias Polaco o Flamengo, fue detenido poco después de las 5:00 en el Cuarto Barrio de Luque, en un procedimiento liderado por el fiscal antidrogas Andrés Arriola, quien tuvo acompañamiento de policías de la Unidad de Inteligencia Sensitiva (SIU) Antinarcóticos, y el apoyo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El mismo es sindicado como socio y proveedor de Alexandre Rodrigues Gomes, dentro de la causa Pavo Real Py II.

El representante del Ministerio Público imputó a Flamengo por los hechos de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes y tráfico internacional de drogas. Además requirió la prisión preventiva para el mismo.

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El caso se tramita ante el juez penal de garantías Especializado Osmar Legal, quien convocó al encausado para su audiencia de imposición de medidas que se llevará a cabo por medios telemáticos.

De acuerdo con datos de la imputación, Thiago Alessandro de Oliveira y Alexandre Rodrigues Gomes, habría operado en forma conjunta entre los años 2020 y 2021. Además, a de Oliveira se le atribuye la actuación como enlace con las organizaciones criminales de Bolivia, las cuales proveían de sustancias.

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Sociedad Alexandre Rodrigues-Flamengo

En la imputación fiscal se hace referencia a que en el citado periodo de tiempo, Alexandre Rodrigues Gomes y Thiago Alessandro de Oliveira habrían operado en forma conjunta. En tal sentido se habrían recibido en Paraguay una cantidad de 1.342 panes de cocaína, que fueron distribuidos en tres vuelos que bajaron en pistas clandestinas ubicadas en el departamento de Concepción.

Es más, dichos vuelos fueron coordinados con organizaciones criminales de Bolivia, donde Thiago de Oliveira actuaba como contacto directo con los grupos de ese país y Alexandre Rodrigues era el encargado de la logística en cuanto a las pistas a ser utilizadas para el tráfico de sustancias. Es por esta forma de operar que la Fiscalía presume que ambos eran socios.

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Incluso a Thiago de Oliveira, alias Flamengo, se le atribuye la calidad de supuesto líder y financista en la estructura investigada. Se presume que el mismo habría interviniendo directamente en la planificación, coordinación y ejecución de las operaciones de tráfico de cocaína desde Bolivia a Paraguay desde donde más adelante se enviaba la sustancia hacia el Brasil.

Su participación también consistía en actuar como “enlace” directo con los grupos criminales de Bolivia, asumiendo el rol de negociador, comprador, asumiendo la tarea de aseguramiento de los cargamentos de sustancias, así como la provisión de recursos económicos para su compra.

Es así que, la hipótesis formulada por la Fiscalía, sostiene que Flamengo era el encargado de pagar con dinero en efectivo a los proveedores y volver ya con la sustancia, transportada en aeronaves. En este marco también supuestamente habría operado con la coordinación de los vuelos con la provisión de coordenadas geográficas, frecuencia de radio y contraseñas para garantizar la llegada de la mercancía a su destino, Concepción o Amambay.

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Pavo Rel Py II: Socios coordinaban por Sky ECC

En cuanto a la dinámica entre Alexandre Rodrigues y Thiago de Oliveira, alias Flamengo, la Fiscalía obtuvo elementos que señalan que ambos integraban y se comunicaban en grupos cerrados para coordinar sus actividades a través de la plataforma Sky ECC.

Así, fue identificado el pin dentro de esa aplicación de mensajería “7JBIOJ” que era utilizado bajo el alias “Flamengo”, en tanto que Alexandre Rodrigues, según la acusación en su contra por la causa Pavo Real Py II, había sido identificado como usuario los pines “LQEJGF” alias “GIVENCHY”, “67BADE” alias “BURBERRY” y “TQRDQU” alias “LEGENDARIO”.

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Igualmente el fiscal investigador presume, en base a indicios relevantes, que Thiago de Oliveira habría canalizado los beneficios económicos obtenidos a través de actividades ilícita en operaciones de lavado de activos, con la colaboración de terceros y estructuras empresariales como fachada, con el fin de introducir los capitales en el sistema económico formal, particularmente en inversiones inmobiliarias en la frontera con Brasil.

Tanto Alexandre Rodrigues como Thiago de Oliveira son investigados por el Brasil en el caso denominado Balcanes.

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