Fiscalía liga a Alexandre con dos cargas de droga perdidas en Brasil

En la acusación presentada por los fiscales Andrés Arriola, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, se exponen elementos que vinculan a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado colorado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes e investigado en el caso Pavo Real Py II, al tráfico de cocaína y a la pérdida de importantes cargamentos de dicha sustancia en el Brasil.

En base a conversaciones registradas, entre Alexandre Rodrigues Gomes y el doleiro fallecido Óscar Cabreira Pinazo, en la plataforma Sky ECC con sus respectivos alias "Gyvenchi" y "Simba". En ese chat, Alexandre le transmitió información a Cabreira al tiempo de pedirle que no la compartiera.

Dicha comunicación fue sobre una conversación que tuvo Alexandre con el usuario del alias “Mandibu”, quien le informó sobre que autoridades brasileñas retuvieron un camión, en un control rutinario en la BR-376, y hallaron ocultos 177 kilos de cocaína. La incautación se produjo el 31 de enero de 2020, en Marialva, a 400 kilómetros del destino final, que era Paranagua.

Según las conversaciones extraídas, Alexandre comentó el 1 de febrero de 2020 que “ayer perdieron”, haciendo alusión a la incautación de cocaína ocurrida el día anterior. Además, en el chat también se menciona la misma cantidad de droga confiscada y, que el embalaje llevaba el logo del dibujo animado “Hello Kitty”.

Un segundo cargamento de droga llegó a destino

Las conversaciones obtenidas por el Ministerio Público, permitieron reforzar la hipótesis de que Alexandre Rodrigues era parte o incluso líder de un esquema narcotraficante. Pues, en las mismas se habla también de un cargamento que llegó a San Paulo y contaba con el mismo logotipo a la droga incautada, es decir, el de “Hello Kitty”.

El citado cargamento era de 300 kilos, el cual Alexandre había logrado hacer llegar a la ciudad de San Paulo. Sobre esto, está registrada una conversación entre Alexandre y usuarios de los PINES “96EJ41”, “1BE98A”, “5C3D57” y “CB2CDE”, en Sky ECC, donde Alexandre se refiere a que el 1 de febrero de 2020, se concretó la entrega del cargamento.

Para acreditar aquello, incluso envió una imagen de varios de panes de supuesta cocaína con el logotipo de “Hello Kitty”, dentro de un rodado. Dichos panes, tenían el similar dibujo a los panes incautados que, horas antes habían sido incautados por la policía brasileña en Marialva.

De acuerdo con lo que se señala en el escrito acusatorio, “que ambas cargas compartan el mismo logotipo y el mismo embalaje de panes, refuerza la hipótesis de que el cargamento incautado pertenecía a Alexandre Rodrigues Gomes y que formaba parte de una operación que se estaba llevando a cabo”.

Supuesto grupo de Alexandre Rodrigues perdió otra carga

Otro evento señalado en la acusación fiscal, se mencionan en conversaciones que tuvo Alexandre Rodrigues sobre la caída de una aeronave con matrícula PT-000, que estaba cargada con 360 kilos de cocaína. La misma sufrió un accidente aéreo, en el cual el piloto perdió la vida y la droga se perdió, pues fue incautada.

Sobre este evento, en una de las conversaciones que mantuvo Alexandre Rodrigues, pero bajo el alias “Burberry” con otro presunto miembro de la organización, el 14 de noviembre del 2020, el acusado refirió que desapareció su piloto, faltando 20 minutos, y que paso dos veces por la pista, que algo debió pasar y seguro bajo en otro lugar.

En otro momento, Alexandre expresó en el chat que ya se encontró la avioneta y con la droga y que fue un accidente, donde también murió el piloto, que la policía ya encontró la bolsa (con cocaína) y que ya está en las noticias y que deben ver el GPS. En esa conversación, Alexandre también envió una imagen en la que se observa la avioneta siniestrada, según en el escrito fiscal.

Según avanza la conversación, Alexandre iba teorizando sobre los motivos del siniestro, como falta de combustible. Sin embargo, Entre el 15 y el 16 de noviembre del 2020, hablando con el usuario “SCJP8Y”, Alexandre dijo que se llenó el tanque y que podría ser que no estiro más su combustible.

En el análisis de los datos del “67BADE” alias Burberry, usado por Alexandre Rodrigues, sindican al mismo como propietario de la carga de 360 kilos de cocaína incautada, que se transportaba en la avioneta con matricula PT-000, guiada por piloto Marcelo Ricardo Freitas Gonzaga, quien perdió la vida.