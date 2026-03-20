MEC: denuncian supuestas irregularidades en concurso público

Un postulante que presentó sus documentos para el concurso público para cargos administrativos en la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), denunció supuestas irregularidades en el proceso de selección, que culminó esta semana.

Héctor Bogarín, se presentó al concurso público para postular como auxiliar administrativo en la UEPP, dirigida desde hace varios años por Dalila Zarza, cuestionada funcionaria de la cartera educativa.

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El funcionario denunció que presentó todas las documentaciones requeridas, entre cursos, diplomas y capacitaciones. También presentó como currículum su título de Maestría en Mediación, Negociación, Conciliación y Arbitraje, que data de setiembre del 2019, con una carga de 759 horas cátedra.

Aún así, quedó fuera de la selección, con una puntación casi nula en cuanto a documentaciones se refiere, según explicó. Las contrataciones serán financiadas con el Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI).

No se tuvo en cuenta su maestría, reclama

Desde el MEC, le respondieron al denunciante que, según los requisitos establecidos para el concurso, sus cursos y capacitaciones tienen más de 7 años de antigüedad, por lo que no fueron tenidos en cuenta para quedar seleccionado.

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Sin embargo, Bogarín expresó que su maestría es de setiembre del 2019, por lo que está dentro del plazo permitido de 7 años, pero de todos modos lo dejaron fuera.

Remarcó que presentó ante la UEPP su denuncia sobre esta presunta irregularidad, sin embargo, hasta la fecha sigue sin recibir respuestas.

La dirección de la Unidad, a cargo de Dalila Zarza, alegó que no existe ninguna irregularidad en todo el proceso para el contrato de personal administrativo.